Rheda-Wiedenbrück (ei) - Ein Aufgebot von rund 80 Feuerwehrleuten ist am Mittwoch zum leerstehenden Wonnemann-Gebäude an der Kreuzung Westring/Hauptstraße in Wiedenbrück geeilt. Qualm hüllte die Nachbarschaft in eine übelriechende Wolke. Explosionsgeräusche schreckten die Anlieger auf.