Das Auto prallte in die Leitplanke und blieb stark beschädigt auf dem Seitenstreifen liegen. Die Besatzungen eines Rettungswagens sowie des Notarzteinsatzfahrzeugs aus Oelde untersuchten den jungen Mann an der Unfallstelle in Höhe der Straße Am Sandberg. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Zur Absicherung der Unfallstelle war der Löschzug Oelde alarmiert worden, alle Fahrzeuge konnten aber rasch wieder einrücken. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.