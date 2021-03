Vor beinahe drei Jahren war an der Ecke Bielefelder Straße/Breite Straße auf dem leer geräumten Gelände der früheren Möbelfabrik Lüning (später: Möbelstudio „Die Wohnung“) mit den Erdarbeiten für das exklusive Wohnprojekt „Wiedenbrücker Tor“ begonnen worden. Mittlerweile sind dort längst die ersten Bewohner eingezogen. In der Zwischenzeit hatte es mehrfach öffentliche Klagen über die Dauer der Bauarbeiten gegeben. Grund dafür war die anhaltende Sperrung der Breiten Straße aufgrund noch ausstehender Reparatur- und Pflastertätigkeiten am Straßenrand.

Lange Zeit Umweg erforderlich

Seit Beginn der Bauarbeiten für das Großprojekt im Sommer 2018 galt für die wichtige Verbindungsstraße das Verkehrsschild 267 „Verbot der Einfahrt“. Bewohner aus dem Wiedenbrücker Osten mit dem Fahrtziel Emsaue, Hauptstraße oder Ortsteil Rheda mussten deswegen den Umweg über die Lange Straße und/oder Rektoratsstraße in Kauf nehmen. Inzwischen ist die Breite Straße in Richtung Nordring nicht nur für Fahrradfahrer, sondern auch für den motorisierten Verkehr wieder offen. Günter Arlt, heute Mitglied der FWG-Fraktion im Stadtrat und seinerzeit betroffener Bürger, hatte die sich in die Länge ziehende Maßnahme und die Nutzung öffentlichen Raums durch Baustellenausstattung in mehreren Briefen an die Stadt moniert.

Straße zwischenzeitlich kurz frei

Als Antwort auf sein erstes Schreiben vom Mai 2019 war ihm bereits zur Herbstkirmes 2019 erstmalig die Wiederöffnung der Breiten Straße angekündigt worden. Tatsächlich war die Breite Straße nach seiner heutigen Erinnerung zur Herbstkirmes für eine kurze Zeit wieder frei. „Doch dann ging es munter weiter mit der Sperre“, erinnert er sich. Für den Zeitraum von Februar 2019 bis zum März 2020 hat Arlt den Schaden für Klima und Geldbeutel der Bürger durch die notwendigen Umwege hochgerechnet. Die monetären Auswirkungen durch höheren Kraftstoffverbrauch hatte Arlt für den Zwölf-Monats-Zeitraum auf 40.000 Euro beziffert.

Sperrung dauert länger

Die zusätzliche CO2-Belastung für das Klima lag nach seiner Berechnung bei 13,3 Millionen Tonnen. Wohlgemerkt: für den anvisierten Bauabschluss März 2020. Tatsächlich dauerte die Sperrung der Breiten Straße aber zwölf Monate länger. Arlt schätzt die Lage deshalb folgendermaßen ein: „Deswegen können wir auf die errechneten Werte das Doppelte draufschlagen.“