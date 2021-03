Dass es an der einen oder anderen Stelle in Rheda-Wiedenbrück noch Optimierungsbedarf gibt, machen die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des Präsenzunterrichts deutlich.

Fördermittel beantragt

Die zuständige Fachabteilung im Rathaus geht davon aus, dass alle Bildungsstätten Ende dieses Jahres über einen größtmöglich dimensionierten Breitbandanschluss verfügen. Die Maßnahme soll mit Bundes- beziehungsweise Landesmitteln gefördert werden. Lücken gibt es überdies beim WLAN, die laut Verwaltung ebenfalls in den nächsten Monaten geschlossen werden sollen. Lediglich an der Brüder-Grimm-Schule würden notwendige Maßnahmen erst 2022 im Rahmen der dort geplanten Bautätigkeiten durchgeführt, heißt es. Bis dahin soll ein Provisorium sicherstellen, dass dennoch digitaler Unterricht möglich ist.

Zuletzt hapert es häufig an Endgeräten. Ausgehend von einer Gesamtschülerzahl von 5385 an kommunalen Einrichtungen und 975 bereits angeschafften Tablets teilen sich nach Adam Riese fünfeinhalb Heranwachsende einen solchen Rechner. Unter Berücksichtigung einer noch ausstehenden Lieferung, einer Charge aus dem Digitalpakt und Geräten, die mit Haushaltsmitteln gekauft werden sollen, dürfte die Quote jedoch bereits im Sommer rein rechnerisch bei 2,3 liegen.