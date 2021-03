Rheda-Wiedenbrück (ei) - Meterhohe Flammen sind in der Nacht zum Mittwoch in den nächtlichen Himmel gestiegen, als eine freistehende Sauna an der Kornstraße in Lintel in Brand stand. „Der helle Feuerschein war weithin gut sichtbar“, sagte Andreas Harder vom Führungsdienst der Feuerwehr.