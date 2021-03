Die Drohschreiben der beiden 39-Jährigen gingen demnach in fünf Wellen zwischen Dezember 2019 und Oktober 2020 an Politiker, Behörden, Ministerien und Verkehrsverbünde. Unter Androhung von Gewalt hätten die Beschuldigten die Empfänger der Briefe aufgefordert, vorgebliche Missstände zu beseitigen. Den Briefen sollen zur Untermauerung ihrer Forderungen Platzpatronen, Streichhölzer oder Messer beigelegen haben. Unterzeichnet wurde mit „MIlitantE ZellE (MIEZE) - vereint im Kollektiv der Revolutionären Aktionszellen (RAZ)“.

Plan ging nicht auf

So auch im August, als die Beschuldigten versucht haben sollen, einen Anschlag auf das Privathaus des Fleischunternehmers Clemens Tönnies in Rheda zu verüben. Doch der Plan ging nicht auf, da sie nicht bis zum Haus gelangt seien, sagt der Staatsanwalt.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den Beschuldigten unter anderem durch Videoaufzeichnungen an einem Tatort. Zudem waren DNA-Spuren gefunden worden, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft zuvor mitgeteilt hatte. Die Angeklagten sind demnach bisher nicht wegen politisch motivierter Straftaten aufgefallen.

Beschuldigte in U-Haft

Der Generalbundesanwalt hatte in den vergangenen Monaten zunächst die Federführung übernommen, weil die Ermittler die RAZ für eine mögliche terroristische Vereinigung hielten. Dafür sind aber mindestens drei Personen notwendig. Also sind die Ermittlungen kurz vor den Festnahmen an die Stuttgarter Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Sie waren im Oktober 2020 festgenommen worden.