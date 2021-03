Rheda-Wiedenbrück (ei) - Schockmoment für ein Paar aus Beckum am Mittwoch auf der A 2: Als an seinem Mazda die rote Motorkontrollleuchte anging, bemerkte der Fahrer zeitgleich, dass Rauch aus dem Motorraum quoll. Er schaffte es gerade noch, seinen Kombi in die Abfahrt Rheda zu lenken.