„Wir sind mit 85 Einsatzkräften aus dem Stadtverband, der Berufsfeuerwehr Gütersloh sowie des ABC-Zugs des Kreises Gütersloh im Einsatz“, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Christian Dresmann an der Einsatzstelle in Wiedenbrück. Kurz nach 16 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Aufgrund der Notrufmeldung wurden außer der Feuerwehr auch ein Rettungswagen sowie das Notarzteinsatzfahrzeug zu der Berufsschule entsandt. Vier Lehrkräfte waren nach Polizeiangaben mit Aufräumarbeiten in dem Klassenraum beschäftigt. Im Verlaufe dessen kippte ein Gefäß mit einem quecksilberartigem Inhalt aus einem Regal und der flüssige Inhalt lief aus.

In Vollschutzanzügen im Einsatz

Die Einsatzstelle wurde eingerichtet und nach Rücksprache mit den Verantwortlichen auch der ABC-Zug des Kreises Gütersloh alarmiert. Vor dem Eintreffen der Spezialisten waren bereits zwei Feuerwehrleute unter Vollschutz in den Klassenraum gegangen und hatten das Behältnis sowie die kleinen, ausgetretenen Kügelchen fotografiert. Mit Hilfe der Experten des ABC-Zugs wurden dann die weiteren Maßnahmen abgestimmt, unter Leitung von Stadtbrandinspektor Christian Kottmann der Schulhof weiträumig abgesperrt und die eigene Ausstattung aufgebaut. „Wir müssen zunächst vom Schlimmsten ausgehen und höchste Vorsicht walten lassen“, sagte Kottmann zu dem Großeinsatz.

Niemand muss ins Krankenhaus

Man wolle keine bösen Überraschungen erleben. Auf dem Schulgelände wurde für die Einsatzkräfte, die in speziellen Chemikalien-Vollschutzanzügen (CSA) in dem Unterrichtsraum den Stoff sicherten und Geräte, die damit in Berührung gekommen waren, reinigten, eine Dekontaminationsstraße aufgebaut. Dort wurde die Gummihülle abgeduscht und die Anzüge wurden in großen Plastiktüten verpackt, um später intensiv gereinigt zu werden. Der Einsatz sollte nach einer ersten Einschätzung bis in den späten Abend dauern. Der Stoff müsse aufgenommen, Geräte und Umfeld gereinigt sowie später der Entsorgung zugefügt werden, berichtete Dresmann. Vier Lehrkräfte, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Chemieraum aufhielten, wurden notärztlich vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.