Tönnies siegt vor Gericht

Der Verurteilte hatte sich nach Überzeugung des Gerichts am 21. Oktober 2019 mit etwa 25 weiteren Aktivisten an einer Blockade des Schlachthofs Thomsen in Schleswig-Holstein beteiligt. Die Gruppe drang demnach gegen 4 Uhr auf das Betriebsgelände ein. Einige Aktivisten stürmten auf das Dach und entrollten dort ein Transparent. Der Beklagte kettete sich derweil mit anderen am Tor einer Laderampe an. Frühestens um die Mittagszeit sei diese Kette von der Polizei durchtrennt und der Mann von der Rampe entfernt worden. Die gesamte Aktion lösten die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr auf.