Ein Ort für Inspiration und Austausch

Die zahlenmäßige Dominanz von Einzelbüros passt angesichts dessen kaum noch Bild. Die Garant-Möbelgruppe hat die Zeichen der Zeit erkannt. Seit Monaten schon wird der Unternehmenssitz an der Hauptstraße in Rheda saniert, frisst sich schweres Gerät durch das von einem Betongerippe getragene Gemäuer. Konzentriertes Arbeiten – unmöglich. Das allerdings nimmt die Geschäftsführung bereitwillig in Kauf, möchte sie ihrem Team doch ab dem kommenden Herbst einen völlig neuen Rahmen bieten, der weit über das hinausgeht, was für jedermann ersichtlich ist.

Offen und transparent

Die 1981 von Garant bezogene Immobilie durchlebt eine Metamorphose zu einem Ort für Inspiration und Austausch. Offen, transparent und kommunikationsfördernd – so werden sich die Geschäftsräume der Einkaufs- und Marketingorganisation für Einrichtung sowie Haustechnik künftig präsentieren. Das Unternehmen reagiert damit auf einen Wandel in der Arbeitskultur, reißt starre Strukturen ein, schafft stattdessen offene und flexible Kommunikationsbereiche. Dort können sich Projektteams ebenso unkompliziert zum Ideenaustausch zusammenfinden wie auf der Außenterrasse, im begrüntem Lichthof und in stilvoll inszenierten Besprechungsräumen, die einen visuellen Vorgeschmack auf die Kompetenz des Verbands geben sollen.

Nach erfolgtem Umbau spiegele das Objekt den kreativen Geist der Garant-Gruppe wider, ist Geschäftsführer Torsten Goldbecker überzeugt. Wenn das Home-Office im Alltag der Beschäftigten an Bedeutung gewinne, verändere dies auch den Anspruch der Belegschaft an die Geschäftsräume. So braucht es beispielsweise noch mehr organisatorische Flexibilität des Raums, „und die technischen Rahmenbedingungen müssen moderne, hybride Arbeitsformen optimal unterstützen“.

Lust auf Austausch

„Für uns ist es wichtig, dass wir mit dem Umbau eine inspirierende Arbeitsatmosphäre schaffen, die Lust auf aktiven und interdisziplinären Austausch unter den Mitarbeitern sowie mit unseren Partnern macht und damit bestmögliche Rahmenbedingungen bietet, um kreative Ideen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln“, ergänzt Goldbeckers Geschäftsführerkollege Jens Hölper.

Flache Hierarchien

Entscheidend für das gute Gelingen sind Jens Hölper zufolge direkte Kommunikationswege und flache Hierarchien. „Das versetzt uns in die Lage, schnell auf sich dynamisch verändernde Marktbedingungen reagieren zu können – beziehungsweise diese aktiv als Vorreiter mitzugestalten.“ Der mehrschichtige Umbau ist konsequenterweise nicht von oben verordnet, sondern wesentlich von Mitarbeitern mitgeplant und gestaltet worden.

Ideen einbringen

„Wir wollten wir dem gesamten Team die Möglichkeit geben, sich mit Ideen, Wünschen und Anregungen einzubringen und in vielen Bereichen gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Darum hat sich ein Gremium gebildet, das die Impulse aus der Belegschaft bündelt und in enger Abstimmung mit dem Projektteam sowie den Innenarchitekten umsetzt“, erläutert Torsten Goldbecker. Das moderne Design des rundumerneuerten Gebäudes werde die Grundsätze der Gruppe authentisch widerspiegeln: werteorientiert, bodenständig und impulsgebend.

Gute Balance finden

Seit 2017 spielte die Garant-Gruppe mit dem Gedanken, den Firmensitz zu sanieren. Der Fokus habe von Beginn an auf der Schaffung moderner, zukunftsorientierter Arbeitswelten für die Beschäftigten einerseits sowie eines Tagungs- und Veranstaltungsbereichs für den inspirierenden Austausch mit Gästen und Geschäftspartnern andererseits gelegen, sagt Prokurist Hendrik Schütte. Jeder im Haus soll eine gute Balance finden. Während der Pandemie werde besonders deutlich, wie wichtig das persönliche Miteinander und die soziale Komponente seien, weiß Schütte – weil sie im Schutzkonzept keinen Platz haben. „Jeder spürt die Sehnsucht danach, wieder zusammen sein zu können.“

Nachwuchs gewinnen

Es gibt noch einen weiteren Grund, der die Geschäftsführung darin bestärkt hat, den Firmensitz den flexiblen Beschäftigungsformen anzupassen: die Nachwuchsgewinnung. Goldbecker, Hölper und Schütte sind sich einig, dass man die richtigen Anreize schafft und im Wettbewerb mit anderen attraktiven Arbeitgebern bestehen wird. Garant wolle nicht allein architektonischen Ansprüchen Genüge tun, sondern auch sozialen und organisatorischen. Die im Inneren gelebte Kultur soll nach außen abstrahlen.

1800 Partnerbetriebe

Garant ist eine wachstumsstarke Einkaufs- und Marketing-Verbundgruppe für den Mittelstand. In den Geschäftsfeldern Küchen, Wohnen, Schlafen sowie Bad und Haus unterstützt sie mehr als 1800 Fachhandels- und Fachhandwerksbetriebe in Deutschland in allen Bereichen der Unternehmensführung. Obendrein gibt es attraktive Einkaufskonditionen, exklusive Kollektionsmarken, zielgerichtete Marketingkonzeptionen und ein breites Dienstleistungsportfolio. 1956 in Rheda vom Innenarchitekten Josef Lauten gegründet, verzeichnete das Unternehmen über die vergangenen sechs Jahre hinweg ein Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent. Selbst im besonders herausfordernden Corona-Jahr 2020 saßen über 15 Prozent drin.