Zudem soll auf die Schilder die Telefonnummer 112. Das Thema war aufgrund eines Antrags der Move-Fraktion auf die politische Agenda gelangt. Move hatte zwar ursprünglich die Kennzeichnung mit einer eigenen Notfallnummer für jeden Platz vorgeschlagen. Doch Ausschussmitglied Detlef Nacke (Move) stimmte dem veränderten Verwaltungsvorschlag zu, der das gleiche Ziel verfolgt. Das Ansinnen von Move beschrieb Nacke so: „Es ist uns wichtig, dass schnelle Hilfe geleistet wird für Kinder und ebenso Erwachsene.“

Feuerwehr befragt

Die Verwaltung hatte sich mit dem Antrag unter Hinzuziehung von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie dem unter anderem auch für die Spielplätze zuständigen Fachbereich befasst. Es wurde folgender Nachteil benannt: „Eine Rettungspunktnummer müsste von mehreren behördlichen Stellen gepflegt werden.“ Das System funktioniert so, dass die entsprechenden Geodaten in einem Rechner hinterlegt und abrufbar sind. Eine sichere Notrufabfrage könne die Leitstelle des Kreises aber auch sicher vornehmen, wenn eine genaue Adresse angegeben wird. Ein zusätzlicher Vorteil der unverschlüsselten Information wäre, dass die Anschrift für ortsunkundige Bürger über den Notfall hinaus von Nutzen sein könne. Falls ein Spielplatz so liegt, dass eine Straßenzuordnung schwierig wird, soll dieser ausnahmsweise einen Rettungspunkt erhalten.

Für eine genaue Standortübermittlung kann, so wurden die Ausschussmitglieder informiert, die Leitstelle des Kreises Gütersloh auch auf das Advanced Mobile Location (AML)-System zählen. Dadurch versendet das Handy bei einem Notruf die Geokoordinaten an die Leitstelle, so dass der Anrufer auf fünf Meter genau geortet werden kann. Doch je nach Alter unterstützen nicht alle Mobilfunkgeräte dieses System.

Sukzessiver Austausch

Dr. Ina Epkenhans-Behr, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Bildung und Sport, wies darauf hin, dass sich die Abteilung Grünflächen und Bäder derzeit unabhängig von dem Move-Antrag mit einer neuen Beschilderung der mehr als 100 Spielpunkte in der Doppelstadt an der Ems befasst. Deren Bandbreite reicht von Spiel- über Schul- und Bolzplätze bis hin zu Spielgeräten in Fußgängerzonen. Wenn Inhalte und Layouts feststehen, sollen die Vorgänger nach und nach ausgetauscht werden. Womöglich könnte eine Hälfte der Schilder dieses Jahr und die andere nächstes Jahr platziert werden.