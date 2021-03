Rheda-Wiedenbrück (ei) - Lebensgefährlich verletzt worden ist am Mittwoch um 7.35 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Straße Zur Flammenmühle in Lintel. Er war mit einem Peugeot Expert in einer leichten Kurve von der Straße abgekommen und vor einen Baum geprallt.