Tierschützer waren nach eigenen Angaben in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli in den Stall des damals 27 Jahre alten Landwirts eingedrungen und hatten dort gefilmt. Die Aufnahmen (https://youtu.be/XjamGH59pE0) zeigen, dass die Gülle durch den Spaltenboden nach oben in den Stall hineindrückt. Einige Tiere haben blutige Verletzungen an Schwänzen und Ohren.