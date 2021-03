Die Baustrecke beginnt im Süden in Höhe der Anschlussstelle B 64/B 61 und erstreckt sich bis zur Brücke im Bereich Moorweg. Aus Sicherheitsgründen muss der gesamte Abschnitt gesperrt werden. Der Verkehr wird über die B 61 (Bielefelder Straße) nach Gütersloh und dann weiter über die L 788 (Herzebrocker/Gütersloher Straße) bis zu dem Anschluss der L 927 auf den Tecklenburger Weg abgeleitet und zurück nach Rheda-Wiedenbrück geführt.

Umleitungen ausgeschildert

Durch die Sperrung der Strecke in Fahrtrichtung Münster sind die Zu- und Abfahrten zur L 568 (Gütersloher Straße) und zur A 2 gesperrt. Um auf die Autobahn zu gelangen, müssen Verkehrsteilnehmer auf die B 61 (Bielefelder Straße) in Richtung Gütersloh abfahren und dann über die L 568 (Gütersloher Straße) auf die B 64 in Richtung Lippstadt. Bevor allzu große Verwirrung entsteht: „Die Umleitungen sind gut ausgeschildert“, versichert Sven Johanning vom Landesbetrieb.