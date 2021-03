Für das zusätzliche testzentrum ist das Gebäude am Ostring 116 in diesen Tagen hergerichtet worden. Das Testzentrum werden der Kreisverband und der Ortsverein Rheda-Wiedenbrück des Roten Kreuzes in enger Kooperation gemeinsam betreiben. Angeboten werden kostenlose PoC-Schnelltests und kostenpflichtige PCR-Testungen auf das Coronavirus.

Terminvergabe erfolgt online

Die Öffnungszeiten des Zentrums sind montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 17 bis 20 Uhr. Die Terminvergabe erfolgt online. „Das DRK ist aber bemüht, Mitbürger ohne Internet-Zugang nach deren persönlichem Erscheinen auf unbürokratische Weise zu einem Testergebnis zu verhelfen“, informiert die Organisation.