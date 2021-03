Walnussbaum erinnert an Jürgen Kindler

Professor Ernst Albien, der heutige Vorsitzende des Heimatvereins Rheda, rechnet damit, dass der Walnussbaum in fünf bis sieben Jahren erste Früchte trägt. Weil er am Rand des zur Schulte-Mönting-Straße gelegenen Gartenteils des Domhofs in die Erde gesetzt wurde, stehen die Chancen nach Auffassung Albiens gut, dass sich an den schmackhaften und zugleich proteinreichen Walnüssen in einigen Jahren Spaziergänger oder Radfahrer, die des Weges kommen, erfreuen können.

Jürgen Kindler hat in Rheda Spuren hinterlassen

„Das wäre dann wohl ganz im Sinn des Menschenfreunds Kindler“, sagt Albien. Schließlich sei der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins Rheda nicht nur mit der Emsstadt selbst, sondern auch mit ihren Bewohnern zeitlebens eng verbunden gewesen. Kindler hat in Rheda Spuren hinterlassen. So viel steht fest. Von 1984 bis 2012 lenkte er die Geschicke des Heimatvereins Rheda.

Jürgen Kindlers Familie stammte aus dem schlesischen Lauban. Dort wurde er geboren, kam aber noch als Säugling mit seinen Eltern in die alte Fürstenstadt an der Ems. Sein Vater hatte dort bei der damaligen Lübke KG Arbeit gefunden. Kindler besuchte die Volksschule und wechselte später auf das Evangelisch-Stiftische Gymnasium nach Gütersloh. Er studierte zunächst Jura und später Germanistik, Geografie und Pädagogik. Er arbeitete als Lehrer. Von 1986 bis zu seiner Pensionierung war er Konrektor der Realschule in Schloß Holte-Stukenbrock. Kindlers Hobby war die Heimatgeschichte. Seine Kenntnisse der Rhedaer Vergangenheit beschreiben Weggefährten als „beeindruckend“ und „profund“. „Er galt als historisches Gedächtnis unseres Stadtteils“, sagt der heutige Heimatvereinsvorsitzende Professor Ernst Albien. Seine Erkenntnisse veröffentlichte Kindler in zahlreichen Beiträgen für die Reihe „Rhedaer Schriften“ sowie im Kreisheimatbuch. Kindlers Herz schlug auch für die Natur. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinschaft für Natur und Umweltschutz (GNU) im Kreis. 1998 erhielt er den Bundesverdienstorden. Der Heimatverein ernannte ihn in Würdigung seiner Leistungen zum Ehrenvorsitzenden.

Er führte die Gemeinschaft, die sich um die Pflege und Erhalt des überlieferten Brauchtums und die Erforschung der Stadtgeschichte kümmert, zu neuer Blüte. Während seiner Zeit als Vorsitzender legte Kindler auch den Grundstock für den historischen Arbeitskreis des Heimatvereins – und lenkte damit die wichtige Arbeit der örtlichen Geschichtskunde in geregelte Bahnen.

Fragen des Denkmalschutzes galt Kindlers besonderes Interesse. Als Orts- und Kreisheimatpfleger sowie als sachkundiger Bürger erhob er für diejenigen seine Stimme, die nicht sprechen können: Fachwerkhäuser und andere Baudenkmäler, in denen Kindler stumme, aber dennoch unbedingt erhaltenswerte Zeitzeugen vergangener Jahrhunderte sah.

Gedenktafel kommt noch

Während der Pflanzung des Gedenkbaums erinnerte Ernst Albien daran, dass sich Kindler während seiner aktiven Zeit maßgeblich für den Erhalt und die Renovierung des Rhedaer Domhofs eingesetzt habe. Der schmucke Fachwerkbau gilt bis heute als Keimzelle des Heimatvereins. Unvergessen ist auch Kindlers Engagement zum 900. Geburtstag von Rheda im Landesgartenschau-Jahr 1988.

„Die Organisation des Festumzugs zum Jubiläum der Emsstadt gilt als einer seiner größten Erfolge“, berichtete während der Pflanzaktion am Domhof Dr. Wolfgang A. Lewe, ein weiterer Weggefährte Kindlers. Zeitungsberichten zufolge seien damals 50 000 Zuschauer zum Festumzug nach Rheda gekommen, sagte Lewe. Die Erinnerung an Kindler bleibt wach: Nicht nur wegen des ihm gewidmeten Walnussbaums, sondern auch wegen der Gedenktafel, die Infos zu seiner Person enthält und in Kürze gleich daneben aufgehängt werden soll.