Könnte ihr konstantes, unerschütterlich-ausgeglichenes Wesen doch nur auf jeden ihrer Betrachter abfärben. Die Alltagsmenschen, geschaffen von der Wittener Bildhauerin Christel Lechner, sind seit Montag wieder in der Wiedenbrücker Innenstadt und in Teilen des Flora-Parks zu sehen. 90 dieser Betonskulpturen hat die Burckhard-Kramer-Stiftung inzwischen in ihrem Bestand, und es kommen stetig weitere dazu. Vor 16 Jahren ist die Sammlung nur halb so umfangreich gewesen. „Das ist einmalig“, konstatiert die Künstlerin, die einmal mehr persönlich ihre liebenswerten Schwergewichte einfühlsam an prägnanten Schauplätzen in das Stadtbild integriert.

Muskelkraft und Sackkarre

Mit elf Mitarbeitern rückt zu Wochenbeginn die Firma Effertz an, holt die Alltagsmenschen aus ihrem Winterquartier und transportiert sie behutsam an ihre Standorte während der Sommermonate. Bis zu zwei Zentner bringt jedes Exemplar auf die Waage, und dennoch benötigt das Team um Lars Effertz kaum mehr als Muskelkraft und Sackkarre, um die Skulpturen die letzten Meter zu den 27 Standplätzen zu bringen und dort zu verankern.

Die wenigen Monate im Trockenen – im vergangenen Jahr haben die Alltagsmenschen erstmals bis Anfang November die frische Luft in Wiedenbrück genießen können – hat Christel Lechner dazu genutzt, einige kleine Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. „Nichts Gravierendes“, sagt die Bildhauerin, und sieht gewisse Parallelen zum eigenen Alterungsprozess. „Kleine Macken zeichnet das Leben.“

Figuren sollen berühren

Gemeinsam mit Projektkoordinatorin Ute Ehlert von der Burckhard-Kramer-Stiftung und ihrer Freundin Gabi Schulte-Ebner zeichnet Christel Lechner am Montag für den Aufbau der Skulpturen verantwortlich, die in ihrer Werkstatt entstanden sind. Noch unbekannte Gesichter sind nicht dabei, jedoch ist der Bestand wieder neu inszeniert worden. Allerorten halten die Alltagsmenschen ihren Betrachtern einen Spiegel vor. „Sie sollen berühren und zeigen, was gemeinhin übersehen wird: Das gelebte Leben in seiner reinsten Form, ungeschönt und dennoch fern von jeder Banalität“, beschreibt Christel Lechner ihren künstlerischen Ansatz.