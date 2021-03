Dieser Umstand führte nach Starkregen schnell zu hohen Wasserständen und Überschwemmungen. Des Öfteren mussten deswegen in der Vergangenheit Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Um dies künftig zu verhindern, hat die Stadt umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen eingeleitet. Diese zeigen inzwischen erste Erfolge.

Natürlicher Zustand schon auf 300 Metern

Im Abschnitt zwischen Lümernweg und Hellweg hat der Wasserlauf bereits auf einer Länge von etwa 300 Metern seinen natürlichen Zustand zurückerhalten. Der Hamelbach schlängelt sich seitdem in diesem Abschnitt in einem breiteren Bett und mit geringerem Pegelstand durch die Wiesen. An seinen Ufern befinden sich flache Stellen mit Tothölzern. Diese sollen Wasser- sowie Wiesenvögel anlocken und als neuer Lebensraum dienen – ebenso wie ein Tümpel (Blänke) inmitten der Grasflächen.

Die Vogelwelt hat die Einladung bereits angenommen. Auf dem Flachgewässer in den Wiesen sind Grau- und Kanadagänse als Dauergäste zu beobachten. Und auch der stark bedrohte Kiebitz hat offensichtlich die Aue des Hamelbachs als neuen Lebensraum für sich entdeckt. „Das ist eine prima Sache“, freut sich Bernhard Walter, Leiter der Biologischen Station Bielefeld/Gütersloh, über diese Entwicklung.

Vögel kehren zurück

Kiebitze und Flussregenpfeifer, so sagt der Experte, siedelten sich gerne bereits im ersten Jahr an frischen Gehölzen an. Walter: „Insofern bringen derartige Eingriffe in die Natur eine ganze Menge.“ Vor allem der Kiebitz, über Jahrzehnte ein treuer und häufig vertretener Bewohner heimischer Feuchtwiesen, wird immer seltener. Bernhard Walter: „Das ist allerdings nicht nur für den Kreis Gütersloh spezifisch.“

Vor 15 Jahren hätten Zählungen im Kreisgebiet noch 1200 Paare ergeben, sagt Walter. Inzwischen sei die Zahl auf 350 geschrumpft. Gut möglich, dass sich der Bestand im Wiedenbrücker Süden jetzt wieder erholt.