Anwohner leiden unter Verkehrsbelastung

Der Bürgerantrag eines Anwohners ist der dritte dieser Art binnen weniger Jahre. Für Grünen-Ratsherrn Alwin Wedler ist diese „Fülle von nahezu gleichlautenden Anträgen“ ein klares Anzeichen dafür, dass an der Neuenkirchener Straße dringend etwas getan werden muss. Von Einzelmeinungen könne keine Rede sein. „In der Tat fühlen sich viele Anwohner von der zunehmenden Verkehrsbelastung gestört.“ Seine Fraktion unterstütze daher auch den jüngsten Bürgerantrag, der erst vor wenigen Tagen im Rhedaer Rathaus eingegangen ist.

Antrag zu Neuenkirchener Straße gestellt

Wedler hatte den Ratswahlkreis, in dem die Neuenkirchener Straße liegt, bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr direkt geholt. Langer Jammer heißt die Fachwerkhauszeile im Volksmund, die am Ende der Neuenkirchener Straße unweit der Star-Tankstelle steht. Der Name ist Programm: Denn zum Jammern ist den Anwohnern der Verbindungsstrecke zwischen Rheda und Wiedenbrück schon seit Jahren. „Der Verkehr auf der Neuenkirchener Straße hat kontinuierlich zugenommen und belastet uns Anwohner in hohem Maße“, ist in dem jüngsten Bürgerantrag zur Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu lesen. Zu Stoßzeiten bilde sich ein Rückstau, der von der Ampel an der Tankstelle bis zur Einmündung der Straße „Am Fichtenbusch“ reiche.

Das Problem sei, dass die Straße nicht nur eine der drei Hauptverbindungsachsen zwischen den beiden Stadtteilen sei, sondern auch von den Beschäftigten der angrenzenden Industriebetriebe sowie den Schülern der Kreisberufsschulden stark frequentiert werde. Die Lärmbelastung sei unerträglich – und vor allem bei vorbeifahrenden Lastwagen wackele regelmäßig das Geschirr in den Schränken. Beeinträchtigt sei durch das hohe Verkehrsaufkommen zudem die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern auf den Seitenstreifen, heißt es in dem Bürgerantrag weiter. Vor ein paar Jahren war ein erster Vorstoß von Bürgern gescheitert. Die hatten damals gefordert, zwischen Tankstelle und Fasanenwald Tempo 30 einzuführen. Das war damals abgelehnt worden. Der jetzt vorliegende Antrag hat zwar auch die Reduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometer zum Ziel – allerdings soll das nur für Lastwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen gelten. Eine ähnliche Regelung gibt es an der Pixeler Straße.

Hoffnung auf Tempo 30

Grünen-Ratsherr Alwin Wedler rechnet damit, dass der neue Bürgerantrag vom 23. März bessere Chancen auf eine Realisierung hat, denn: „Da auf der Pixeler Straße, die ebenfalls eine Landesstraße ist, seit einiger Zeit in einem Teilbereich bereits Tempo 30 für Lastwagen ab 3,5 Tonnen gilt, sehe ich absolut keinen Grund, warum das nicht auch auf der Neuenkirchener Straße möglich sein sollte.“ Auch der Antragsteller glaubt, dass vor diesem Hintergrund die Aufstellung von Verkehrszeichen mit der Aufschrift „Tempo 30 für Lkw“ nur noch „reine Formsache“ sein dürfte. Wenn Brummifahrer durch eine entsprechende Beschilderung gezwungen würden, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, könnte das auch positive Auswirkungen auf den Autoverkehr haben.

Bürgerschreiben nicht auffindbar

„Viele Autofahrer werden bewusst oder unbewusst ebenfalls langsamer fahren, auch wenn die Schilder für sie gar nicht gelten“, sagt Wedler. „Unterm Strich würde das im besten Fall zu einer Tempo-30-Lightversion führen, mit der allen geholfen wäre.“ Ende des vergangenen Jahres hatte ein weiterer Anwohner der Neuenkirchener Straße einen Versuch gestartet, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf besagtem Teilstück zu drosseln, sagt Wedler. Als er sich im Rathaus kürzlich über den Bearbeitungsstand dieses zweiten Antrags erkundigt habe, sei ihm mitgeteilt worden, dass das Bürgerschreiben nicht auffindbar sei, berichtet Ratsherr Alwin Wedler.