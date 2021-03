Immobilienfirma kauft Männerheim

„Wir können den Standort weiterhin nutzen“, sagt Jens Sommerkamp, Sprecher der Diakonischen Stiftung Ummeln. Das sei vertraglich mit dem neuen Eigentümer geregelt. Erst wenn die Stiftung für ihre Klienten andere Domizile gefunden habe und der Standort an der Georgstraße vollständig aufgegeben werden könne, ende das Nutzungsrecht der Stiftung.

Immobiliengesellschaft plant langfristig den Neubau von Wohnungen

Gekauft hat Gebäude und Grundstück an der Georgstraße 23 nach Angaben Sommerkamps eine Immobiliengesellschaft, die namentlich nicht in Erscheinung treten will. Das Unternehmen plane dort langfristig den Neubau von Wohnungen – dies jedoch erst, wenn die Stiftung das frühere Männerwohnheim nicht mehr benötige. Über den Kaufpreis und weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Sommerkamp: „Die Absprache ist für uns verbindlich.“ Allerdings könne man davon ausgehen, dass der Verkauf auf marktüblicher Basis erfolgt sei. Der Stiftungssprecher bezeichnet die Veräußerung der Immobilie als „Investition in die Zukunft“.

Mit dem Erlös wolle die Stiftung kleinere, dezentrale Wohneinheiten für ihre Klienten schaffen. Von größeren Komplexen wie an der Georgstraße verabschiede sich die Stiftung aktuell, sagt Jens Sommerkamp. „Denn wir sind davon überzeugt, dass sich unsere Klienten in kleineren und zentrumsnah gelegenen Einheiten besser integrieren können.“ Teilhabe am Alltag sei das Stichwort. Einkäufe oder auch Arztbesuche könnten und wollten viele der Bewohner mit psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen selbst bewältigen. Die Unterbringung in überschaubareren Wohneinheiten sei da von Vorteil.

Die Diakonische Stiftung Ummeln betreibt das frühere Männerheim an der Georgstraße seit 1974. Inzwischen leben dort auch Frauen. Zuvor war die Immobilie im Besitz des Christlichen Vereins junger Männer (CVJM). Der führte dort ein Kinderheim, das nach Kritik an den Zuständen in der Einrichtung geschlossen wurde. Verkauft worden ist nicht nur das Hauptgebäude mit der Nummer 23, sondern auch das angrenzende, deutlich kleinere Wohnhaus Nummer 25, das bislang ebenfalls von der Diakonischen Stiftung genutzt wird. Neuer Eigentümer sei hier eine Privatperson, sagt Jens Sommerkamp. Was der Hausbesitzer mit der Immobilie vorhat, wisse er nicht, erklärt der Stiftungssprecher.

Dezentrale Wohneinheiten mittlerweile gefragt

Die Flex-Eingliederungshilfe-gGmbH ist ein Tochterunternehmen der Diakonischen Stiftung Ummeln. Sie ist auf die Schaffung von Wohnangeboten für Menschen mit psychischer oder geistiger Behinderung spezialisiert. An der Georgstraße werden zurzeit noch 33 stationäre Plätze vorgehalten. Früher waren es zu Hochphasen 49. In den vergangenen Jahren hat die Stiftung verstärkt dezentrale Wohneinheiten für ihre Klienten geschaffen. Nach und nach sollen somit die größeren Standorte der Flex-Eingliederungshilfe in Wiedenbrück, Werther und Ummeln überflüssig werden.

Vor diesem Hintergrund geschah kürzlich der Verkauf des Heims an der Georgstraße. Eine Analyse hatte zuvor ergeben, dass Umbau und Modernisierung des in den 1970er-Jahren bezogenen Standorts nicht wirtschaftlich wären. Als Ersatz schafft die Stiftung dezentrale Betreuungsplätze in Schloß Holte, Rheda-Wiedenbrück sowie im Raum Rietberg/Langenberg. Einige Außenwohngruppen sind bereits in Betrieb, weitere sollen folgen. In der Doppelstadt an der Ems sowie in den Nachbarkommunen Rietberg und Langenberg suche man aktuell noch nach geeigneten – und bezahlbaren – Grundstücken, die möglichst zentrumsnah gelegen sind, sagt Stiftungssprecher Jens Sommerkamp.