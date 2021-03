Umnutzung von Kirchen im Gespräch

Roland Junghardt wird als erster Verwaltungsleiter zum 1. April seinen Dienst antreten. Zudem gilt es die Frage auszuloten, wie die St.-Pius-Kirche in Wiedenbrück und die St.-Antonius-Kapelle in Lintel künftig umgenutzt werden können. „Drei katholische Kirchen auf engstem Raum zu haben, das ist nicht mehr haltbar“, betonte der Leiter des Pfarrverbunds Reinhard Edeler im Pressegespräch am Mittwoch, dass auch in Rheda-Wiedenbrück und Langenberg kein Weg an dem vom Erzbistum Paderborn eingeschlagenen pastoralen Planungsprozess vorbeiführe. Er informierte darüber, dass mit dem Kapellenvorstand in Lintel Gespräche über die Zukunft des Gotteshauses aufgenommen worden seien. Ein mögliches Denkmodell sei es, die St.-Antonius-Kapelle als eine Art Dorfzentrum oder Gemeinschaftshaus zu nutzen.

Möglichkeiten für Piuskirche ausloten

Zudem werde angestrebt, auch bald mit den zuständigen Gremien wie Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstand und Pastoralverbundsrat über die Zukunft der St.-Pius-Kirche zu sprechen. „Das ist ein wunderbares Gebäude“, schwärmte der Geistliche, dem gleich mehrere Ideen für das Gotteshaus am Südring in den Sinn gekommen sind. Er nannte etwa moderne Gottesdienstformen, liturgische Nächte, Weihnachtsrudelsingen, Kunstobjektausstellungen und Indoorsport. Für den in einem Wohngebiet gelegenen Sakralbau mit einem Jugendhaus gleich nebenan könne er sich auch so etwas wie ein „Piuspastoralcenter“ vorstellen. Für die inhaltliche Gestaltung könne man eventuell zusätzlich Pastoralreferenten mit ins Boot holen. Doch seine Fantasie bremsend betonte der Leiter des Pastoralverbunds zugleich: „Das sind alles nur vorsichtige Gedankengänge.“ Die Gespräche seien ergebnisoffen, betonte Reinhard Edeler. Seine Funktion sehe er lediglich darin, Möglichkeiten aufzuzeigen, aber „entscheiden müssen die Menschen vor Ort“.

Ihm wie auch Pastor Rüdiger Rasche ist, wie sie deutlich machten, durchaus bewusst, dass künftige Veränderungen manches Gemeindemitglied schmerzen werden. Das gelte insbesondere für diejenigen, die vor Jahrzehnten zum Aufbau des 1957 eingeweihten Gotteshauses beigetragen haben. Edeler war es wichtig hervorzuheben, dass die Kirche ihre Funktion als spiritueller Raum behält und die Kirche Eigentümerin der Immobilie bleiben werde. Doch mit dem Weggang Rasches im Frühsommer 2022 sehe es so aus, dass in der Kirche am Südring nur noch eine Samstagabendmesse gefeiert werde. Bis dato sind es am Wochenende drei.

„Wagen, statt klagen“

Zu den weiteren Gebäuden, die im Rahmen des zu erarbeitenden Immobilienkonzepts eine Rolle spielen werden, sagte Edeler soviel: Das Pfarrhaus St. Pius, in dem jetzt noch Rüdiger Rasche lebt, werde mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Kindergarten mitgenutzt werden können. Zum Langenberger Lambertushaus liefen „interessante Gespräche, das Haus möglichst zu bewahren“. Das freie Pfarrhaus in St. Vit solle zu Wohnzwecken vermietet werden, und im jetzigen Pfarrhaus St. Aegidius würden künftig er und Pastor Olaf Loer eine Wohnung beziehen. Die Kirchen in St. Vit und Batenhorst bleiben weiter unangetastet. Wenngleich, wie Edeler einräumte, manche Entscheidung weh tun werde, appellierte er, gemeinsam zu gestalten. Er rief dazu auf, „zu wagen, statt zu klagen“.

Roland Junghardt neuer Verwaltungsleiter

Es bedarf eines „fachmännischen Blicks“, begrüßt Pfarrdechant Reinhard Edeler, dass es zum 1. April erstmals mit Roland Junghardt einen Verwaltungsleiter geben wird. Der 57 Jahre alte gebürtige Bautzener, der sich schon in der DDR in der katholischen Kirche engagiert hat, kam nach gescheitertem Fluchtversuch in jungen Jahren schließlich 1989 nach Gütersloh. Dort ist er in einer Kirchenband als Gitarrist aktiv. Beruflich führte ihn sein Weg vom Schlosser über das Maschinenbaustudium bis zum Fachwirt für Einkauf. Zuletzt war der verheiratete Vater zweier Töchter als Außendienstmitarbeiter in den Pastoralen Räumen Reckenberg und Rietberg Süd tätig. Egal, ob Hausmeister, Sekretärin oder Küster: Er ist künftig Ansprechpartner für die rund 15 Mitarbeiter im Pastoralverbund Reckenberg, wenn es etwa um Arbeitsabläufe und -strukturen geht, sowie für die Ehrenamtlichen, die in den diversen Gremien aktiv sind. Zu seinen Hauptaufgaben gehört auch das Immobilienkonzept. Junghardt betonte im Pressegespräch: „Es ist mir wichtig, die Menschen mitzunehmen.“

Pastor Rüdiger Rasche wechselt nach Paderborn

Pastor Rüdiger Rasche wird im Rahmen des pastoralen Planungsprozesses zum Frühsommer 2022 den Pastoralverbund Reckenberg verlassen, so dass dieser künftig nur noch zwei, statt drei Priester zählt. Rasches Arbeitsschwerpunkt liegt auf den Gemeinden St. Pius Wiedenbrück und Herz-Jesu Batenhorst. „Ich habe erstmal geschluckt“, verriet der Geistliche im Pressegespräch seine erste Reaktion darauf, dass ihn der Personalchef beim Erzbistum Paderborn anrief und mitteilte, dass er nach Paderborn versetzt werden solle. Die Menschen hier seien ihm ans Herz gewachsen, betonte der 55-Jährige, dass ihm der Abschied nicht leicht falle. Seit 14 Jahren ist der Seelsorger in der Doppelstadt an der Ems tätig. Rasche wird in den Pastoralen Raum Süd in Paderborn wechseln. Tröstlich für ihn: Die Stadt kennt er bereits aus Studienzeiten, ebenso wie einen Domkapitular, der wie er gebürtig aus dem Wendener Land im Kreis Olpe stammt. Erst voriges Jahr haben drei Franziskaner die Emsstadt verlassen. Der Pastoralverbund Reckenberg umfasst rund 17 500 Gläubige.