CDU möchte Autokino ins Rollen bringen

Dieser liege der Verwaltung und der Flora Westfalica vor, berichtet Lisa Elbracht, stellvertretende Vorsitzende der Rheda-Wiedenbrücker CDU-Fraktion, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die 26-Jährige ist die Ideengeberin dieses Vorstoßes, und sie hat auch schon recht konkrete Vorstellungen parat, wie sich ein solches Angebot gestalten könnte. Als möglichen Platz regt sie den Werl in Rheda an. Ein Anliegen ist es Lisa Elbracht nicht nur, Jung und Alt ein besonderes Freizeiterlebnis zu ermöglichen, sondern vielmehr, von der Pandemie besonders Gebeutelte zu unterstützen.

Gastronomen einzubeziehen

Deshalb regt sie an, umliegende Gastronomen einzubeziehen, die zuvor Bestellungen aufnehmen und während der Vorführung Speisen zu den Wagen bringen könnten. Akteure aus dem Bereich Eventservice könnten vielleicht für die Getränkebewirtung mit einbezogen werden. Sie würde es begrüßen, wenn es gelänge, möglichst viele Gastronomen einzubeziehen. Alles unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, versteht sich. Abgeschirmt im Vehikel Filmspaß bei Popcorn, Burger, Cola und Co. in trauter Zweisamkeit hinterm Steuer sitzend genießen – das könnte manchem Appetit machen. Bleibt die Frage, ob und wie das machbar wäre. Entsprechend heißt es in dem CDU-Antrag: „Um den Bürgerinnen und Bürgern ein solches Erlebnis zu ermöglichen, bitten wir die Verwaltung und die Flora Westfalica, in Verbindung mit dem Jugendkulturring dieses Vorhaben auf die Umsetzbarkeit zu prüfen.“

Dabei sollten gleichzeitig weitere Standorte als der Werl berücksichtigt und unter die Lupe genommen werden. Einen Vorgeschmack darauf, wie ein solcher Zeitvertreib aussehen könnte, hat die junge Lokalpolitikerin bereits als 16-Jährige während eines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten erlebt. Autokino sei dort gang und gäbe gewesen, denkt sie gern an die Zeit zurück, als sie sich mit der Gastfamilie im mit Matratzen bestückten Truck zum Kinospaß auf den Weg gemacht hat. „Warum kann man das nicht auch in Deutschland machen?“, sei ihr schon seinerzeit durch den Kopf gegangen. Nun blitzte der Gedanke angesichts der Pandemie und ähnlicher Angebote andernorts wieder auf. Über den Vorschlag für ein Drive-In-Kino hinaus enthält der Antrag die Bitte an die Verwaltung zu prüfen, „inwiefern Open-Air-Kinotage im Sommer in den Landgemeinden umsetzbar wären, sofern es die Corona-Maßnahmen zulassen würden“.

Als Zielgruppe für die Kinoprojekte sieht CDU Jung und Alt

Sport-, Schützen- oder Bolzplatz – Lisa Elbracht fallen manche Flächen ein, die sie sich in den diversen Ortsteilen als mögliche Veranstaltungsorte für eine Filmvorführung unter freiem Himmel vorstellen könnte. „Ich komme aus Batenhorst“, sagt sie und fände es lohnenswert, beispielsweise einmal den Platz an der Hubertushalle als mögliche Option abzuklopfen. Erfolgreich habe der Jugendkulturring (JKR) bisher auf dem Wiedenbrücker Marktplatz Open-Air-Kino veranstaltet, merkt sie an und fügt hinzu: „Es wäre doch charmant, im Sommer auch in die Landgemeinden zu gehen.“

Als Zielgruppe für die Kinoprojekte sieht sie Jung und Alt, so dass das Filmangebot ein Entsprechendes sein sollte. Ein Kinofilm wie etwa „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ über den Physiker Stephen Hawking, den einmal der JKR gezeigt habe, gehe in eine solche Richtung. Wo gibt es Strom, was ist technisch, erforderlich und machbar, wer kann was in die Hand nehmen, wie hoch würden die Kosten sein und lassen sich Sponsoren gewinnen? Solche und weitere Fragen gilt es zu klären. Dass dies sowie die letztliche Organisation nicht von jetzt auf gleich umsetzbar ist, ist Lisa Elbracht bewusst, gleichwohl hofft sie auf grünes Licht und einen Startschuss für ein Drive-In-Kino in der Doppelstadt an der Ems ab Ende Mai oder im Juni.