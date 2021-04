Um in die Fahrzeugen der Marke Mercedes und BMW, die an den Straßen Kaiserforst, Landholz und Schönhofstraße geparkt waren, zu gelangen, manipulierten sie die Schließsysteme. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer in der genannten Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter 05241/8690 melden.