„Das Gutachten soll dazu beitragen, die Diskussion zu versachlichen und wieder in einen Dialog einzutreten“, sagt Tönnies-Sprecher André Vielstädte. Das Institut für Marktorientierte Unternehmensführung der Ludwig-Maximilians-Universität München hat im Auftrag des Konzerns dessen wirtschaftlichen Fußabdruck in der Region analysiert. Prof. Dr. Manfred Schwaiger kommt in seinem Gutachten zu einem jährlichen Gesamtnutzen zwischen 325 und 625 Millionen Euro in Ostwestfalen. Dem stünden Kosten sowie Leistungen des Staates von rechnerisch bis zu 230 Millionen Euro gegenüber. Der wirtschaftliche Vorteil betrage durch jeden der 7150 Beschäftigten im Schnitt rund 40.000 Euro.