Terminbestätigungen kommen verspätet an

Aber der Reihe nach: Am Montag dieser Woche ruft Helma Brandtner die kostenlose 0800er-Nummer an, die für die Terminvergabe im Impfzentrum an der Marienfelder Straße in Gütersloh eingerichtet worden ist. In der Zeitung hatte sie zuvor einen entsprechenden Aufruf gelesen. Die 77-Jährige ist zunächst erstaunt: „Ich bin direkt durchgekommen, gleich beim ersten Versuch.“ Von den befürchteten langen Wartezeiten in der Telefonschleife keine Spur. „Stattdessen war eine freundliche Mitarbeiterin am anderen Ende der Leitung, die mir einen Termin direkt für den Folgetag um 14 Uhr gegeben hat“, berichtet die Wiedenbrückerin. „Da habe ich natürlich nicht lange gefackelt und sofort zugesagt.“

Der Impftermin am Dienstag verlief vollkommen reibungslos. „Das hat super geklappt“, sagt die 77-Jährige, die verschiedene Vorerkrankungen hat. Unter anderem erlitt sie vor zwei Jahren eine Lungenembolie, gehört damit also ebenso wie ihr Ehemann Bernhard Mertens zu dem Kreis der besonders gefährdeten Personen.

„Die Kassenärztliche Vereinigung ist mit der Terminvergabe heillos überfordert“

Der Grund dafür, warum sich die Eheleute letztlich dazu entschieden, sich an die Lokalredaktion ihrer Heimatzeitung zu wenden, lag dann zwei Tage später – am Donnerstag dieser Woche – in ihrem Postkasten. Drei jeweils mit 95 Cent frankierte Briefe, allesamt von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe verschickt. Beim Öffnen der unerwarteten Post staunte das Ehepaar nach eigenem Bekunden nicht schlecht: „Die Briefe hatten komplett denselben Inhalt.“ Dreimal wurde Helma Brandtner darauf hingewiesen, dass sie am zurückliegenden Dienstag zu einem Impftermin in Gütersloh erwartet wird.

„Darüber haben wir uns dann doch ziemlich geärgert“, berichtet Bernhard Mertens (75). „Schließlich hat man in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder davon gehört, wie ineffektiv die Terminvergabe der Impfzentren im Land funktioniert.“ Die dreifache – und dann auch noch deutlich verspätete – Zustellung der Impfbenachrichtigung seiner Frau sei der beste Beweis dafür. Mertens ist sich sicher: „Die Kassenärztliche Vereinigung ist mit der Terminvergabe heillos überfordert.“ Er vertritt die Auffassung, dass die politischen Entscheidungsträger mit der Terminverteilung besser jemand anderes als die KV beauftragt hätten. „Dann würde es reibungsloser funktionieren.“

Technikfehler als Ursache

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) führt die dreifach erfolgte Terminbestätigung auf einen technischen Fehler zurück. Pressesprecherin Vanessa Pudlo erklärt, wie es normalerweise abläuft: „Wer online einen Impftermin über die Buchungsplattform der KV bucht, erhält eine Bestätigung per E-Mail. Gleiches gilt, wer telefonisch bucht und eine E-Mail-Adresse angibt. Wird der Termin telefonisch gebucht und es wird keine E-Mail-Adresse angegeben, erhält die Person eine postalische Bestätigung.“ Dass die schriftliche Terminbestätigung erst einige Tage nach dem eigentlichen Impftermin bei Helma Brandtner eintrudelte, erklärt Vanessa Pudlo so: „Vermutlich war der Zeitraum zwischen der Vereinbarung des Termins und dem Tag des Termins kurz, sodass der Brief erst nach der Impfung angekommen ist. Auf die Postzustellung hat die KVWL nun einmal keinen Einfluss.“

Bernhard Mertens mag sich mit der Erklärung nicht so recht zufrieden geben. Er fragt sich, ob die Kassenärztliche Vereinigung überhaupt noch zeitgemäß ist. „Sie erinnert mich ein bisschen an die katholische Kirche – die weiß nämlich manchmal auch nicht, was sie tut.“ Seiner Meinung nach hätte die Politik die Hausärzte vor Ort viel früher beim Impfen mit ins Boot holen sollen. „Die kennen sich schließlich mit Terminvergaben aus.“