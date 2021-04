Folgen der Pandemie nicht absehbar

Doch Stand heute ist, dass die Stadt Rheda-Wiedenbrück mit einem blauen Auge davongekommen ist. Das ist das Fazit von Wirtschaftsförderin Nikola Weber zur aktuellen Lage in der Geschäftswelt. Für die Mitglieder des städtischen Haupt- und Finanzausschusses hatte sie auf 31 Seiten einer Multimedia-Präsentation interessantes Datenmaterial zum Thema zusammengetragen. Den Anlass zu dem Bericht hatte eine Anfrage von Ausschussmitglied Ingo Mathieu geliefert. Der Move-Mann wollte für seine Fraktion wissen, wie es um die heimische Wirtschaft in der Pandemie bestellt ist.

Zielmarke sind 25.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Im Juni 2020, also drei Monate nach Beginn des ersten Lockdowns, lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt bei 21.618. Dies ist ein Zuwachs von exakt einem Drittel innerhalb von zehn Jahren. Im Jahresvergleich 2019/2020 zeigen sich bereits erste coronabedingte Schleifspuren bei wirtschaftlichen Dienstleistungen. Hier schrumpfte die Zahl der Arbeitsplätze um 454 oder rund ein Viertel auf 1260. Mit 10,4 Prozent zweistellig war zu diesem Zeitpunkt auch der Beschäftigungsrückgang im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung.

Für das kommende Jahr rechnet Nikola Weber mit einem deutlichen Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt. Weber: „Die Zielmarke sind 25.000. Grund für das erwartete Plus ist die Umwandlung von Werkvertragsarbeitsplätzen.“ Interessant in diesem Zusammenhang ist der relativ hohe Anteil von Beschäftigten mit geringerer Qualifikation in der zweitgrößten Stadt des Kreises. Dieser liegt bei 57,4 Prozent. Im Vergleich der 13 Kreiskommunen bedeutet dies Platz zwei. Nur in Versmold, wie Rheda-Wiedenbrück ein wichtiger Standort der Fleischindustrie, liegt die Helfer-Quote mit 75,7 Prozent höher.

Der hohe Anteil gering Qualifizierter schlägt sich naturgemäß auch beim durchschnittlich erzielten Jahreseinkommen nieder. Mit 38 723 Euro lag Rheda-Wiedenbrück auf Kreisebene erwartungsgemäß im unteren Drittel. Zum Vergleich: Wer in der Kreisstadt Gütersloh seine Brötchen verdient, ging zu dem Zeitpunkt im Schnitt mit jährlich 52 029 Euro nach Hause.

„Das Instrument hat gegriffen“

Mit 1355 gemeldeten Arbeitslosen im März 2021 lag die Zahl um 54 unter dem Vorjahreswert. Nikola Weber führt dies auch auf die Kurzarbeiterregelung zurück. Im April 2020 hätten 383 hiesige Betriebe für 4341 Mitarbeiter davon Gebrauch gemacht. Die städtische Wirtschaftsexpertin: „Das Instrument hat gegriffen.“ Aktuell befinden sich noch 337 Beschäftigte aus 44 Betrieben in Kurzarbeit. Ein differenziertes Bild zeichnete Nikola Weber von der Ausbildungsplatzsituation in der Stadt. Rückläufig ist die Zahl der Ausbildungsbetriebe. Sie hat sich von 2010 bis 2019 um 38 auf 270 verringert. Die Anzahl der Auszubildenden hat mit 852 nahezu denselben Stand gehabt wie 2010 (849).

Insbesondere im Handwerk, so Weber, konzentriere sich das Interesse auf einige wenige Berufe. Die Folge davon: Betrieb mit weniger beliebten Berufen klagten über nicht zu besetzende Ausbildungsplätze. Um jungen Menschen den Berufseinstieg zu erleichtern, unterhält die Stadt die „Fachstelle Übergang Schule Beruf“. Sie setzt auch in der aktuellen Pandemie-Lage alles daran, möglichst viele Schulabgänger in Weiterbildung oder Beruf zu vermitteln. Für den 20. August ist in der Stadthalle eine Art Berufemesse geplant.

Fischer rechnet mit Einnahmeausfällen

Aus der Zahl der Arbeitslosen lassen sich aktuell für die Stadt Rheda-Wiedenbrück keine Corona-Auswirkungen ablesen. Wie sich die Pandemie voraussichtlich auf die städtischen Finanzen auswirken wird, hat Kämmerer Torsten Fischer hochgerechnet. Von den 1500 Betrieben in der Stadt werden etwa 900 zur Zahlung von Gewerbesteuer veranlagt. Davon, so betonte Fischer, seien 550 im Rathaus vorstellig geworden, um Zahlungen herunterzusetzen. Vor diesem Hintergrund rechnet Fischer für den städtischen Haushalt mit Einnahmeausfällen in einer Größenordnung von insgesamt rund 4,3 Millionen Euro.