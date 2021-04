Fünf Drogendealer in U-Haft

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, waren am Donnerstagmorgen in Münster und Ostwestfalen-Lippe insgesamt zehn Wohn- und Geschäftsräume durchsucht und dabei fünf mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte bereits im Vorfeld der großangelegten Aktion die Beschlüsse zur Durchsuchungen der Wohn- und Geschäftsräume der Beschuldigten und die Haftbefehle beim Amtsgericht Münster erwirkt.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 32 und 40 Jahren. Nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden sollen die Beschuldigten aus Rheda-Wiedenbrück, Schloß Holte-Stukenbrock, Oerlinghausen und Münster seit mindestens einem Jahr gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler Drogen, Munition und einen sechsstelligen Bargeldbetrag. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ein Richter verkündete am Donnerstag die Haftbefehle und ordnete die Untersuchungshaft an.