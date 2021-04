Bei „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) wird die Luft dünner. Das hat am Donnerstag dieser Woche auch die 21-jährige Liliana gespürt. Trotz erneuter Kritik von Heidi Klum und Gastjuror Thomas Hayo bleibt die Rheda-Wiedenbrückerin aber im Rennen um den Topmodel-Titel – und mit ihr acht weitere Mädchen.

Beim Fotoshooting „total souverän“

Dass bis zum Finale in rund zwei Monaten noch viel passieren kann, weiß auch Liliana. Sie bleibt realistisch, gerade auch in Bezug auf ihre eigenen Leistungen . Während der Show am Donnerstagabend gab sie sich selbstkritisch: „Ich war verpeilt.“ Dabei fand gerade die Namensgeberin des Pro-Sieben-Formats durchaus auch lobende Worte für die hübsche Rheda-Wiedenbrückerin.

„Total souverän“ habe die 21-Jährige beim Shooting für ein Modemagazin mit Sonnenbrille auf der Nase vor der Kamera agiert, schrieb Heidi ihr ins Stammbuch. Beim Laufsteg-Walk fand das Supermodel Liliana jedoch zu unkonzentriert. Das lag unter anderem daran, dass Liliana die Aufgabenstellung – so auszusehen, als würde sie kaugummikauend durch die Stadt gehen – glatt vergessen hatte.

Kilian Kerner ist hin und weg

Stardesigner Kilian Kerner outete sich trotz ihrer durchwachsenen Laufsteg-Leistung als Fan von Liliana: „Dieses Mädchen hat irgendein Geheimnis, das ich noch nicht kenne.“ Vielleicht gibt sie es ja in der nächsten GNTM-Runde am Donnerstag, 29. April, 20.15 Uhr bei Pro Sieben, preis.