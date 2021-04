Diesen Augenblick hatte man lange hinausgezögert, immer mit der Hoffnung, dass vielleicht doch ein paar mehr Menschen teilnehmen können. Doch wie so oft in den vergangenen Monaten machten die Coronazahlen den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. So erfolgte die Segnung des Grundsteins und des Inhalts der darin enthaltenden Rolle im Rahmen eines Online-Gottesdiensts.

Verwaltungsgebäude kommt 16 485 Christen römisch-katholischen Glaubens zugute

Auf einer langen handgeschriebenen Urkunde, die den Psalm 127.1 trägt: „Wenn nicht der Herr das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der darin baut“, sind die Namen aller wichtigen derzeit im Amt Tätigen festgehalten: angefangen bei Papst Franziskus über den Erzbischof, die Pastöre, Diakone und Gemeindereferenten, die Vertreter der Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte, über Bundespräsident, Bundeskanzlerin, Ministerpräsident, Landrat und Bürgermeister bis hin zu den beteiligten Architekten. Auch die Bausumme in Höhe von 1,623 Millionen Euro sind in der Grundstein-Urkunde für die nachfolgende Generation verewigt. 90 Prozent davon trägt das Erzbistum Paderborn. Der Eigenanteil wird unter den Pfarreien des Pastoralverbunds aufgeteilt, was sich an der Anzahl der Katholiken bemisst.

Der Pastoralverbund zählt zum Datum der Grundsteinlegung 16 485 Christen römisch-katholischen Glaubens. Ferner wird in der Urkunde darum gebeten, dass das Haus eine Stätte der Begegnung und des Friedens für alle Menschen sein möge, unabhängig von Religion, Herkunft und Weltanschauung. „Möge der Herr über Zeit und Ewigkeit allen, die dort arbeiten, ein- und ausgehen seinen Segen spenden“, ist darauf zudem zu lesen. Die Urkunde kam in die Blechrolle zusammen mit einer Ausgabe der Tageszeitung, einer Ausgabe des katholischen Magazins „Der Dom“ sowie einem aktuellen Pfarrbrief. Der Grundstein trägt das Logo des Pastoralverbunds und die Jahreszahl 2021. Direkt im Bereich des Haupteingangs wird er am Verwaltungsgebäude, Kirchplatz 4, zu sehen sein. Die Arbeiten am Neubau schreiten plangemäß voran, und mit einem Einzug im Herbst wird gerechnet.

„Allrounder“ im Team

Im Rahmen des Online-Gottesdiensts wurde auch der Verwaltungsleiter Roland Junghardt offiziell eingeführt. Seit Anfang des Monats hat der 57-Jährige nach einer Pilotphase seinen Dienst mit vollem Beschäftigungsumfang begonnen. Der Gütersloher ist Maschinenbautechniker und Fachwirt für Einkauf. Viele Jahre war er Einkaufsleiter bei Flötotto. „Genauso einen Allrounder haben wir gesucht. Jemanden, der ein Gespür für Kirche hat, handwerkliche Hintergrunderfahrungen besitzt und ebenso mit Zahlen kann“, sagte Edeler und begrüßte ihn im Team. Seit Herbst 2020 hat er als Außendienstmitarbeiter des Gemeindeverbands im Pastoralverbund Reckenberg Aufgaben versehen. In der Zeit ist laut Edeler deutlich geworden, dass seine Kompetenz und freundliche Art ein Segen für den Pastoralverbund sei.