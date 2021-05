Schiedsklage gestoppt

Rheda-Wiedenbrück -

Von Oliver Horst

Der Familienstreit um die Macht in Deutschlands größtem Fleischkonzern Tönnies geht in die nächste Phase: Die beiden Gesellschafterstämme des Rheda-Wiedenbrücker Unternehmens (7 Milliarden Umsatz/16.500 Mitarbeiter) haben sich geeinigt, eine seit Sommer 2019 laufende Schiedsklage nicht weiterzuverfolgen. Stattdessen soll in neuen Gesprächen zwischen Konzernlenker Clemens Tönnies (64) und dessen Sohn Maximilian (30) auf der einen sowie Robert Tönnies (42) auf der anderen Seite eine Lösung gesucht werden. Beide Parteien halten jeweils 50 Prozent.