Land zahlt an Tönnies-Tochter

Rheda-Wiedenbrück/Düsseldorf -

Von Oliver Horst ,

Eigentlich hat das Land NRW „keinen Cent“ an den Fleischkonzern Tönnies im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Rhedaer Stammwerk im Sommer 2020 zahlen wollen. Jetzt aber gibt es doch erste positive Bewilligungsbescheide für Lohnerstattungen von Mitarbeitern, die in diesem Zuge in Quarantäne geschickt worden waren.