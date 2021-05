Gastwirte wollen endlich durchstarten

Seit inzwischen mehr als einem Jahr geht in der Branche über weite Strecken nichts mehr. Dennoch reagieren Betreiber von Restaurants und Hotels eher verhalten. Kreise und kreisfreie Städte mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 können nach Angaben von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) Außengastronomie schon jetzt erlauben. Das sagte er am Mittwoch in Düsseldorf. Dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga ist das alles noch zu vage. Er fordert klare Perspektiven und Strategien, darüber hinaus eine Verlängerung der finanziellen Hilfen bis zum Erreichen des einstigen Normalzustands. Die Organisation erwartet im Rahmen eines „jetzt anstehenden Neustarts der gesamten Branche die unmittelbare Öffnung von Gastronomie und Hotellerie für die drei G’s: Getestete, Genesene und Geimpfte“. Schon seit Wochen verlangt der Verband einen Ausbau von Impf- und Teststrategien.

„Haben bewiesen, dass wir Krise können“

„Vielleicht ist es die jugendliche Motivation, diese Krise mental zu bewerkstelligen“, sagt Miriam Von der Wöste-Bader. Gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Bader hat sie vor zwei Jahren das Hotel-Restaurant „Ratskeller“ in Wiedenbrück übernommen – nicht ahnend, dass es eine gefühlte Ewigkeit dauern würde, bis sich so etwas wie Normalbetrieb einstellen könnte. Erst standen einige Modernisierungsmaßnahmen an, dann bremste auch schon die Pandemie die Ambitionen der neuen Pächter aus. Kaum waren die letzten Zimmer fertig, ruhte der Betrieb. „Es gibt Betten, die waren nur zweimal belegt“, sagt Stefan Bader. Immerhin: Zumindest Geschäftsreisende dürfen im „Ratskeller“ beherbergt und in angemessenem Abstand zu anderen Gästen auch bewirtet werden.

Die jungen Pächter nutzten die vergangenen Monate dazu, einen Online-Shop mit Lieferservice aufzuziehen und Strukturen zu verändern. „Unser größtes Glück ist unser Team, das zum Haus stand und blieb“, sagt Miriam Von der Wöste-Bader. Ihre Sorge darüber, möglicherweise einen Neustart meistern zu müssen mit einer Mannschaft, die nur noch in Teilen vorhanden ist, sie entpuppte sich als unbegründet. Das Gegenteil trat ein: „Wir sind zusammengewachsen, haben bewiesen, dass wir Krise können. Jetzt kann es losgehen.“

„Das Warten macht einen verrückt“

Miriam Von der Wöste-Bader und Stefan Bader sind sich einig: „Das Warten macht einen verrückt.“ Gleichwohl vertreten sie die Ansicht, dass nichts übers Knie gebrochen werden dürfe. „Die Politik muss so agieren und gestalten, dass dies der letzte Lockdown war“, sagt die 34-Jährige. „Öffnen, schließen, öffnen, schließen – das ist unternehmerischer Genickbruch.“ Lieber langsam anfangen und dafür Kontinuität hineinbekommen, ergänzt Stefan Bader.

Finanzielles Desaster

Finanziell gesehen sei das Ganze ein Desaster, machen die „Ratskeller“-Pächter deutlich. „Wir hätten das nicht überlebt, wenn nicht die Familie Höner als Eigentümerin des Hauses im Hintergrund gewesen wäre und unterstützt hätte“, ist Miriam Von der Wöste-Bader dankbar. Die Soforthilfen des Bundes seien lediglich „ein Tropfen auf den heißen Stein“ gewesen, inzwischen sei man bei der Überbrückungshilfe III angelangt. Und auch wenn noch nicht ganz klar sei, in welcher Höhe, so stehe doch zumindest fest, „dass das zurückbezahlt werden muss“. Jetzt hoffe man auf den Sommer, sagt Stefan Bader, der es als problematisch empfindet, dass fast ausschließlich über eine Öffnung der Außenbereiche gesprochen wird. Es sei wichtig, auch die Innengastronomie zu betrachten.

„Lange hält das niemand mehr durch“

„Allzu lange hält das niemand von uns mehr durch“, sagt Margit Vompras, die mit ihrem Mann Georgios in Wiedenbrück die griechischen Lokale „Mykonos“ und „Kalimera Mykonos“ betreibt. Der Außer-Haus-Verkauf sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ohne Sofort- und Überbrückungshilfen hätte man nicht annähernd die laufenden Kosten decken können, stellt die 52-Jährige im Gespräch heraus. Die Einbußen im vergangenen dürften sich auf etwa 80 Prozent im Vergleich zu 2019 belaufen.

Zurzeit keine Lust auf Geburtstag

1991 eröffnet, würden Margit und Georgios Vompras derzeit eigentlich den 30. Geburtstag von ihrem „Mykonos“ an der Bielefelder Straße feiern – stattdessen fischen sie im Trüben. Aus den unklaren Äußerungen seitens der Politik können sie keine Perspektive für sich ableiten. Präzise Aussagen jedoch seien beispielsweise entscheidend bei der inzwischen sehr schwierigen Suche nach Aushilfskräften, sagen die Eheleute.

Schwierige Suche nach Personal

Etliche der vielfach auf geringfügiger Basis beschäftigten Mitarbeiter, die vor der Pandemie in Restaurant und Imbiss anpackten, mussten sich notgedrungen nach alternativen Jobs umsehen. Einige zog es heim in die griechische Heimat. Sie zurückzugewinnen oder Neueinsteiger zu finden, „das wird die größte Herausforderung werden“, sagt Margit Vompras. Bei allen Problemen sei Aufgeben zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen worden.

Unterstützung durch treue Kunden

Eine große Stütze seien die zahlreichen Kunden, die Speisen zum Mitnehmen ordern und Gutscheine erwerben, sagt Margit Vompras. „Diese Treue hat uns sehr geholfen und glücklich gemacht“, ergänzt Ehemann Georgios. Dennoch fehle die Arbeit, die Geselligkeit, die Leichtigkeit. „Viele unserer Kunden sind über die Jahre zu Freunden geworden. Sie nicht in den Arm nehmen zu können, tut weh“, bedauert die 52-Jährige. Und auch wenn ein Silberstreif am Horizont zu erkennen ist, das Tempo bei den Corona-Impfungen steigt und die Inzidenzwerte zumindest insgesamt betrachtet sinken, ahnt sie: „Es wird nicht mehr so sein wie vorher.“

Außengastronomie allein ist zu wenig

Mit der Fokussierung auf die Außengastronomie ist auch Lars Abraham, Inhaber es „Abrahams“ in der alten Brennerei an der Bahnunterführung in Rheda, nicht geholfen. Zwar hat er einen großen Biergarten, aber auch eine gefühlte Verpflichtung: nämlich die, ein guter Gastgeber zu sein. Und als solcher kassiert man bei seinem Besuch nicht ab und schickt ihn nach Hause, wenn Regen einsetzt, sondern holt ihn in die warme Stube.

Mehr Tiefen als Höhen

„Seit 14 Monaten mit mehr Tiefen als Höhen sind wir auf to-go“, sagt Lars Abraham, der gemeinsam mit Küchenchef Tim Peternathe alternative Einnahmequellen aufgetan hat, die sich vom klassischen Außer-Haus-Verkauf unterscheiden. Jetzt Waren- und Personalbestand hochzufahren für „eine völlig unkalkulierbare Situation“ wäre hochgradig riskant, weswegen der Gastronom dafür plädiert, beim Impftempo aufs Gaspedal zu treten. „Großbritannien, USA und Israel haben uns doch gezeigt, wie es geht.“

Während einer kurzen Lockerung im vergangenen September habe er eine Menge Dankbarkeit gespürt, erzählt Abraham. Die Wertschätzung für die Branche, für Geselligkeit, Genuss und guten Service sei inzwischen eine andere. „Gastronomie ist Balsam für die Seele.“ Gleichwohl nehme man auch eine schwindende Motivation und Solidarität war. „Die Leute wollen raus. Auf dem Weg dahin helfen nur Impfungen und Tests.“

Wunsch nach klaren Regeln

„Wir brauchen klare Regeln“, ergänzt Tim Peternathe. Schließlich sei eine Öffnungsperspektive für die Gastronomie auch von existenzieller Bedeutung für Lieferanten. Dennoch: Lieber sollten seiner Ansicht nach Betriebe noch zwei Wochen länger geschlossen bleiben, als dass man die erreichten Fortschritte leichtfertig aufs Spiel setze. „Das kostet Nerven und Geld, schlimmstenfalls Menschenleben.“