Dazu braucht es vor allem Selbstdisziplin, aber auch mehr denn je Unterstützung durch Lehrer und Eltern, ganz zu schweigen von technischen Voraussetzungen, um am digitalen Lernen teilhaben zu können. Dass dabei mancher auf der Strecke zu bleiben droht, ist Fakt. Also wird allerorten an Konzepten gefeilt, wie man den hoffnungsvollen Nachwuchs auffangen kann, damit die Bildungskarriere keinen gravierenden Knick bekommt. Häufig gilt eine Sommerschule als das Wahl der Mittel, um die Einschränkungen im Bildungswesen einigermaßen ausbügeln zu können – auch in Rheda-Wiedenbrück.

15.000 Euro von der Stadt

Erst vor wenigen Tagen hat das Bundeskabinett ein Corona-Aufholpaket mit einem finanziellen Umfang von zwei Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Mit der einen Hälfte sollen Nachhilfe- und Förderprogramme in den Ländern umgesetzt werden. Schließlich ist davon auszugehen, dass durchschnittlich jeder vierte Heranwachsende Lernrückstände aufzuholen hat, die aus dem massiven Unterrichtsausfall resultieren. Die Kurse könnten von Stiftungen, Vereinen, Volkshochschulen, pensionierten Lehrern, Studierenden und anderen qualifizierten Organisationen übernommen werden. Die zweite Hälfte des Gelds soll in die Aufstockung sozialer Projekte fließen, um die sozialen und psychischen Folgen der Krise für Kinder sowie Jugendliche abzufedern.

Während der jüngsten Sitzung des Schulausschusses haben die Mitglieder der Verwaltung den Auftrag erteilt, in Abstimmung mit den Bildungsstätten in Rheda-Wiedenbrücker Trägerschaft nach Wegen für kostenlose Lern- und Bewegungsangebote vor allem während der Sommerferien, aber auch darüber hinaus zu suchen. Dabei möge die Kommune die Fördermöglichkeiten seitens des Landes und des Bundes voll ausschöpfen, gaben die Politiker der Verwaltung mit auf den Weg. Zudem könnten Haushaltsmittel von bis zu 15.000 Euro aus dem zusätzlich bereitgestellten Budget für Projekte im Jugendhilfe-, Schul- und Sozialbereich einfließen, sofern es dafür ein Geld aus Berlin oder Düsseldorf gibt.

Erhebliche Auswirkungen

Nach einem Jahr mit Öffnungen und Schließungen, wenig Präsenz-, dafür umso mehr Hybrid-, Fern- und Wechselunterricht sei es unzweifelhaft, dass diese Zeit erhebliche Auswirkungen hatte, meint der Erste Beigeordnete Dr. Georg Robra. Und zwar nicht nur für Kinder sowie Jugendliche, sondern auch für Eltern, weitere Familienangehörige und Lehrer.