Verdacht auf Ammoniakunfall in Fleischwerk

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Im Schlachtbetrieb Tönnies haben in der Nacht zu Dienstag 18 Beschäftigte über brennende Auge geklagt - und so einen Großeinsatz der Feuerwehr in Rheda-Wiedenbrück ausgelöst. Die Betroffenen wurden vom Notarzt versorgt. Ins Krankenhaus musste laut Polizei niemand.