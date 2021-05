Das dreirädrige Rollermobil des italienischen Herstellers Piaggio hat das Herz der Tester vom DRK längst erobert. „Der Flitzer hat Wiederkennungswert“, sagt Ilka Mähler vom DRK-Kreisverband. Das 20 Jahre alte Gefährt wurde zuvor vom Haus Ravensberg in Borgholzhausen für das „Essen auf Rädern“ genutzt. Jetzt eignet es sich optimal als Werbeträger und Anlaufstation für das mobile Testangebot, das in der kommenden Woche in Lintel, St. Vit und Batenhorst starten wird (siehe Hintergrund).

Bequeme Testmöglichkeiten auch für Landbevölkerung

Bürger, die die zentralen Testangebote in der Innenstadt nicht wahrnehmen können oder für die die Möglichkeiten, die mit einem negativen Test geboten werden, keinen Anreiz bieten, können auf diese Weise ohne größeren Aufwand doch noch ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Ein großes Problem sei derzeit, dass nicht mobile Menschen umständliche Wege in Kauf nehmen müssten, um sich testen zu lassen, erklärt Lisa Elbracht.

Das Corona-Testmobil des Deuschen Roten Kreuzes (DRK) ist ab kommender Woche an diesen Tagen im Einsatz: Mittwochs, 7.30 bis 9.30 Uhr: Parkplatz der Postdammschule beziehungsweise am benachbarten Feuerwehrgerätehaus, Kapellenstraße, Lintel Samstags, 8.30 bis 10.30 Uhr: Parkplatz an der St.-Vitus-Kirche, Stromberger Straße, St. Vit Samstags, 11.30 bis 13.30 Uhr: Dorfplatz an der Herz-Jesu-Kirche, Hellweg, Batenhorst Des Weiteren sind Termine nach Absprache mit dem Vereinsvorstand direkt bei der Ditib Türkisch Islamischen Gemeinde in Rheda geplant. Zusätzlich soll an sechs Ausgabestellen der Gütersloher Tafel im Bereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück das Testmobil Station macht. Der Terminplan dafür wird noch mit der Gütersloher Tafel abgestimmt.

„Meine Großmutter wohnt in Batenhorst. Sie fährt ganz bestimmt nicht durch den Drive-In an der Stadthalle, um sich testen zu lassen“, ergänzt die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion. „Man sollte die Landbevölkerung nicht außen vor lassen.“

Kapazität für maximal 100 Personen

Deshalb hat sich die Ratsvertreterin für Batenhorst mit ihren Kollegen Frank Schürmann (Lintel) und Peter Woste (St. Vit) dafür stark gemacht, dass künftig auch in den ländlichen Ortsteilen eine leicht erreichbare Teststation angeboten wird. Mit der Durchführung hat der Kreis Gütersloh das Rote Kreuz beauftragt. Einmal die Woche wollen die ehrenamtlichen Helfer in jedem Ort für jeweils zwei Stunden präsent sein. Für „maximal 100 Personen“ habe man in dieser Zeit Kapazitäten, schätzt der Rotkreuzbeauftragte Jürgen Strathaus.

Wenn das Angebot gut angenommen wird, sei künftig sogar denkbar, dass neben dem Testmobil auch ein Impfzelt aufgebaut wird, um sich den lebensrettenden Pieks geben zu lassen.