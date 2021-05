Um ein Haar wäre sie eines der sechs Mädchen gewesen, die ins Halbfinale der 16. Staffel bei der von Pro Sieben ausgestrahlten Castingshow mit Heidi Klum einziehen. Zum Schluss der jüngsten Ausgabe hörte Liliana aber dann den Satz von Heidi Klum, vor dem jede Kandidatin insgeheim Angst hat: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“

Unkonzentriert am Set

Es war vor allem ihre Unkonzentriertheit am Set, über die die 21-Jährige letztlich gestolpert ist. Warnhinweise hatte Liliana in den Wochen zuvor diesbezüglich genug bekommen – vor allem von Heidi Klum. Dass die Kritik berechtigt ist, hatte die Rheda-Wiedenbrückerin nie bestritten und selbst von sich gesagt: „Manchmal bin ich einfach verpeilt.“

Während der Show am Himmelfahrtstag konnte Liliana weder beim Shooting noch beim Tanzwalk überzeugen. Dabei hätte sie gerade bei den Fotoaufnahmen mit Starfotograf Max Montgomery, die in einer Eislaufhalle in Berlin stattfanden, mit ihrem Temperament punkten können: Sie die unnahbare Eisprinzessin mit Feuer im Herzen, umgarnt von ihrem Shooting-Partner – einem Male-Model nur in Badeshorts –, der eben diesen weichen Kern erobern möchte.

Erwartungen nicht erfüllt

Auch bei der zweiten Aufgabe des Abends blieb Liliana hinter den Erwartungen zurück. Auf der GNTM-Bühne lieferte sie mit ihrem Partner – einem professionellen Tänzer – eine mehr als durchwachsene Performance ab. Heidi Klum beschrieb die tänzerischen Qualitäten der Doppelstädterin später als „plump“ und „unelegant“. Die Hebefiguren, die eigentlich Leichtigkeit und Unbeschwertheit ausstrahlen sollten, hätten schwer und getragen gewirkt. Auch Gastjuror Wolfgang Joop zeigte sich unbeeindruckt: „Du hast dich nicht auf deinen Partner eingelassen.“

Eine „Bombenfigur“

Trotz ihrer „Bombenfigur“ (O-Ton Joop) vergab der Stardesigner, der einst zur festen Jurybesetzung bei GNTM gehörte, den Modeljob für seine neue Kollektion wegen ihrer schwachen Leistungen nicht an Liliana, sondern lieber an eine ihrer Mitbewerberinnen.

Die Rheda-Wiedenbrückerin nahm ihr Ausscheiden kurz vor dem Ende der aktuellen Staffel – das Finale findet am Donnerstag, 27. Mai, statt – vergleichsweise gefasst auf. „Man merkt erst, wie sehr man hier weiterkommen möchte, wenn man plötzlich raus ist.“