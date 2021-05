Mit Phonomöbel auf den ersten Platz

Mit seinem Phonomöbel in Nussbaum ergatterte der 21-Jährige den ersten Platz beim Wettbewerb „Die Gute Form“ für angehende Tischlergesellen.Rund 60 Gesellenstücke hat kürzlich eine Jury, die sich aus Sachkundigen, Designern und Architekten sowie einem Vertreter der Volksbank Bielefeld-Gütersloh zusammensetzte, beurteilt. Anders als durch den Prüfungsausschuss werden bei diesem Wettbewerb die Gestaltung und das Design in den Mittelpunkt gerückt. Das Möbel des Rheda-Wiedenbrückers galt bei den Jurymitgliedern von Beginn an als Favorit. Cor-Geschäftsführer Leo Lübke, seit vielen Jahren Mitglied der Bewertungskommission, lobte besonders die stimmigen Proportionen, filigrane Bauart und Materialzusammenstellung. Zu den Bewertungskriterien gehören die Eigenständigkeit und Qualität der Idee, Linienführung, Gliederungen, Proportionen sowie Material- und Farbkomposition, sorgfältig entwickelte und auf die Form abgestimmte Details sowie „eine Reduktion beziehungsweise klare Hierarchie der gestaltprägenden Themen“.

Sören Bläcker punktet mit eleganter Formgebung

Aber auch die Funktionalität im Hinblick auf den Zweck, die Handhabung sowie die Ergonomie zählen dazu. Ebenso bewertet die Jury die Konstruktion des Möbels. Sören Bläcker hat bei allen Richtlinien ins Schwarze getroffen. Die Freude bei dem jungen Nachwuchstischler war groß. „Damit hatte ich echt nicht gerechnet“, sagt er bescheiden. Seine Prüfung hatte er bereits im Winterhalbjahr absolviert. Für sein Gesellenstück hatte der Emsstädter seinerzeit eine glatte Eins bekommen. Das Möbel von Sören Bläcker besticht durch seine schlichte, elegante Formgebung. Als Material hat er Nussbaum verwendet und mit einem Metalluntergestell kombiniert. Ein filigraner Korpus mit Rolladentüren, die seitlich über abgerundete Kanten aufzuschieben sind, bestimmen das Design, das schlicht und stimmig ist. Die Fronten sind furniert, das Innenleben ist aus massivem Nussbaumholz gefertigt. Darin ist Platz für das guten alte Vinyl, das der Tischler besonders mag. In der Mitte können Plattenspieler, Receiver und andere Geräte untergebracht werden. Rechts befindet sich ein weiteres Fach, und über die gesamte Breite verlaufen Schubkästen, die mit halb verdeckten Zinken zusammengefügt sind. Dabei zeigte Bläcker sein handwerkliches Geschick. Als Deckblatt hat er eine lackierte Glasplatte gewählt, die die filigrane Bauweise unterstützt. Zusätzlich hat er zwei Musikboxen gebaut, die wie das Gesellenstück über ein geschweißtes Untergestell verfügen. Die Boxen passen in der Materialwahl zum Stück, so dass es eine tolle Einheit ergibt.

Sören Bläcker stammt aus einer waschechten Tischlerfamilie. Sein Großvater Herbert Siefert war Tischler von Beruf und dessen Vater ebenfalls. Auch Sören Bläckers Vater ist in der Möbelbranche unterwegs. Selbstverständlich ist es für einen Gymnasiasten nicht, dass er nach dem Abitur eine Ausbildung im Handwerk anstrebt. Doch für Sören war klar, dass er den Beruf des Tischlers lernen wollte, bevor er studiert. Schon als Kind hat der Wettbewerbssieger seinem Großvater in der Werkstatt geholfen. Leider ist dieser viel zu früh verstorben. Doch die Erinnerung an die gemeinsamem Werknachmittage sind Sören Bläcker geblieben. Sein Großvater hat ihm auch eine ganze Menge an Kleinmaschinen und Werkzeug hinterlassen. So suchte sich Sören Bläcker nach dem bestandenen Abitur 2018 einen Ausbildungsplatz. Diesen fand er in der Rheda-Wiedenbrücker Tischlerei Mangel. Bedingt durch seine schulische Vorbildung und zudem gute Leistungen im praktischen Bereich, konnte er seine Ausbildungszeit um sechs Monate auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Direkt nach seiner Ausbildung hat Bläcker in der Tischlerei Ludger Ellendorf in Rietberg-Mastholte seine Arbeit aufgenommen, wo er den klassischen Innenausbau, Badmöbel und insbesondere die Verarbeitung von Massivholz noch besser kennenlernt.

Nächstes Ziel des Rheda-Wiedenbrückers: Architektur studieren

Im Herbst jedoch wird sich das Nachwuchstalent zunächst erst einmal vom Tischlern verabschieden. Dann nämlich möchte Bläcker ein Architekturstudium beginnen. Ob in Münster oder Detmold, steht noch nicht fest. „Ich wollte schon immer Häuser bauen und denke, dass mir meine Tischlerausbildung dabei sehr hilfreich sein wird, weil ich den Innenausbau kennengelernt habe und weiß, mit welchen Problemen sich Handwerker manchmal auseinandersetzen müssen“, sagt er. Er könne dann gleich beim Hausbau schon positiv mitwirken. In den Semesterferien oder an freien Tagen werde er weiterhin bei Ellendorf als Tischler nebenbei arbeiten. Das konnte ihm sein Chef schon jetzt zusagen, denn er hat schnell erkannt, was für einen kreativen Gesellen er sich in die Werkstatt Haus geholt hat. Wenn Sören Bläcker mal nicht mit Holz arbeitet, dann spielt er gerne E-Gitarre oder treibt Sport. Er hat für sich den Outdoor-Sport Calisthenics entdeckt. Ein intensives körperliches Training, bei dem mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird.