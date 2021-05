Dabei habe der Bürgermeister signalisiert, dass die Stadt ein sehr großes Interesse daran hat, insbesondere dieses Eingangstor für Rheda zu sanieren, zu modernisieren und heller zu gestalten. „Das Beleuchtungskonzept in Anlehnung an das Altona-Modell und die Fliesenerneuerung sollten nun ganzheitlich betrachtet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Inzwischen ist ein Unternehmer auf den Plan getreten, der angeboten hat, das Vorhaben – soweit technisch möglich – zu unterstützen.

Verhandlung nur mit Verwaltung

In einem Gespräch Mitte April mit Vertretern der Deutschen Bahn (DB) und dem Unternehmer wurde vereinbart, dass die technische Machbarkeit der Instandsetzungsmaßnahme überprüft werden soll. Die Stadt werde den Prozess eng begleiten, sagt Mettenborg. Da sich die Bauwerke allerdings im Eigentum des DB-Konzern befänden, seien alle Schritte mit ihm abzustimmen.

„Die Vertreter der Bahn haben deutlich gemacht, dass einzig die Verwaltung als Ansprechpartnerin für die Baumaßnahmen gesehen wird“, teilt Mettenborg mit. Bereits Mitte März sei ein Gespräch mit den ehemaligen Ratsmitgliedern Klaus Bartscher, Manfred Hegel und Peter Kliche sowie Ulrich Horn zum aktuellen Stand geführt worden – „als wertschätzende Geste aufgrund des Engagements der Bürger“. Erörtert habe man „die Kostenschätzung der Stadt, die auch die Sanierung des Bauwerks, eine grundlegende Bedingung seitens der DB für jede weitere Instandsetzungsmaßnahme, beinhaltet“. Die Wahrnehmung, nur die aus dem Isek Rheda entstandene Beleuchtungsvariante sei für die Unterführung angedacht, spiegelt Mettenborg zufolge nicht die Sachlage wider. „Vielmehr war der bisherige Vorschlag darauf ausgerichtet, falls möglich die vorhandene Fliesenstruktur instandzusetzen.“

Gesunder Optimismus

Das Engagement des Rhedaer Unternehmers würde hierzu „hervorragend“ passen, meint der Rathauschef. „Mit einem gesunden Optimismus und Vertrauen in die Zusage des Spenders könnten wir, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, eine zufriedenstellende Lösung erreichen“, sagt Mettenborg.