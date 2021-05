Das Impfangebot richtet sich zunächst vor allem an die zumeist aus Osteuropa stammenden Produktionsmitarbeiter des Fleischwerks. Diese haben nach Unternehmensangaben unter anderem aufgrund von Sprachbarrieren oft Schwierigkeiten, für sich Impftermine in den örtlichen Hausarztpraxen zu vereinbaren. Deshalb habe man gemeinsam mit den Medizinern nach einer Lösung gesucht, sagte Tönnies-Sprecher Fabian Reinkemeier am Mittwoch auf Nachfrage.

Kooperation mit mehreren niedergelassenen Ärzten

Das Unternehmen biete seinen Mitarbeitern ab sofort in Kooperation mit mehreren niedergelassenen Ärzten aus der Doppelstadt die Möglichkeit an, sich auf dem Betriebsgelände an der Gütersloher Straße impfen zulassen. Alternativ unterstützte Tönnies seine Beschäftigten bei der Terminvereinbarung in den örtlichen Hausarztpraxen. „Wir sind den Medizinern dankbar, dass sie ihre Freizeit opfern, um Extra-Schichten für unsere Mitarbeiter einzulegen“, betonte Reinkemeier, dass die Ärzte die Impfungen der Tönnies-Belegschaft nach ihrem regulären Dienstschluss vornehmen. Eine zusätzliche Vergütung durch den Fleischkonzern erhielten die Mediziner für ihren Einsatz nicht.

Grundlage für die am Dienstag gestartete Impfkampagne bei Tönnies ist eine Verordnung des Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Dieses hatte am 12. Mai die Impfung von Angehörigen der Priorisierungsgruppe drei durch Hausärzte freigegeben. Zu diesem Personenkreis gehören auch Angestellte der Lebensmittelindustrie und der sogenannten kritischen Infrastruktur. „Da unsere Mitarbeiter allesamt in Deutschland krankenversichert sind, haben auch sie die Möglichkeit, von diesem Angebot Gebrauch zu machen“, erklärte Reinkemeier.

Keine Planungssicherheit bei Verfügbarkeit des Vakzins

Wie viele Tönnies-Beschäftigte in den kommenden Tagen und Wochen geimpft werden können, ist noch unklar. Das hänge nicht zuletzt von der Verfügbarkeit des Vakzins ab, sagte der Unternehmenssprecher. Diesbezüglich gebe es für die niedergelassenen Ärzte aktuell keine Planungssicherheit. Tönnies befindet sich in Sachen Impfen offenbar in guter Gesellschaft. „Wir hören aktuell von anderen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ähnliche Unterstützung bieten“, sagte Reinkemeier.