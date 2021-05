Nach wie vor ist die Kommune trauriger Spitzenreiter im Kreis Gütersloh. So habe es in der vergangenen Woche in einem kleinen, mittelständischen Unternehmen einen Eintrag gegeben, „weswegen der Inzidenzwert in einer Stadt dieser Größenordnung einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen widerspiegelt“, sagt Theo Mettenborg. Losgelöst davon beobachte man weiterhin ein dynamisches und diffuses Infektionsgeschehen. „Der starke Wirtschaftsstandort wirkt sich spürbar aus“, stellt der Verwaltungschef fest.

Jugendliche laut Mettenborg zu Unrecht unter Verdacht

Ein weiterer Aspekt sei die Tatsache, dass Menschen in Rheda-Wiedenbrück leben, die in Hochrisikogebieten beheimatet sind. „Die wahrnehmbare Annahme, dass nur die Jugendlichen für die steigenden Zahlen verantwortlich seien, trifft eindeutig nicht zu“, unterstreicht Theo Mettenborg. Er erwähnt in diesem Zusammenhang die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen, die aktuell eine geringe Impfquote aufweise, sich aber gleichzeitig durch eine hohe Mobilität auszeichne. „Infektionen können sich gerade dort schnell verbreiten.“

Das Team im Ordnungsamt habe die Einhaltung der Corona-Regeln und Kontaktbeschränkungen im Blick. Das bedeute auch, zu unregelmäßigen Zeiten bestimmte Orte aufzusuchen und zu kontrollieren. Aktuell unterstütze dabei ein privater Sicherheitsdienst, teilt Theo Mettenborg mit. Aufgrund der offenbar immer wieder eingehenden Nachfragen stellt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung klar: Maßgeblich sind für Lockerungen der Einschränkungen die Inzidenzwerte des Kreises Gütersloh. Der Trend der vergangenen Tage deutet auf eine gewisse Entspannung hin, da der Wert, Stand Donnerstag, inzwischen unter 100 liegt.