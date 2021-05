Initiative Rheda bangt um Stellplätze

Das Projekt war am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Grundstücke und Gebäude erstmals öffentlich vorgestellt worden. Auf der innenstadtnahen Parkplatzfläche will der kreiseigene Bauträger KHW seinen neuen Verwaltungssitz und mehrere Wohnungen errichten. Margret Reker zeigt sich aufgrund der Planungen von KHW und Stadt empört. „Es wird tatsächlich darüber nachgedacht, den wichtigsten Parkplatz in der Innenstadt zu überbauen“, echauffiert sie sich. Auch die Optik dieses Bauvorhabens stößt bei ihr und den Mitgliedern der Initiative Rheda auf wenig Gegenliebe: „Es sind drei Baukörper ohne besondere architektonische Gestaltung mit einer Höhe von dreieinhalb Geschossen und einer Tiefgarage vorgesehen.“

Verlieren bestehende Immobilien an Wert?

Würde dieser Siegerentwurf, der im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs ermittelt wurde, umgesetzt, führe das zwangsläufig dazu, „dass die dort bereits bestehenden Gebäude kein Sonnenlicht mehr bekommen“, sagt Reker. Sie ist sich sicher: „Das hätte auf jeden Fall eine Wertminderung der vorhandenen Immobilien zur Folge.“

Margret Reker bedauert zudem, dass für die KHW-Baumaßnahme zahlreiche Bäume und Büsche weichen müssten, die aktuell zwischen den Stellplätzen wachsen und gedeihen. „Dass die Anlieger künftig keinerlei Grün mehr sehen würden, wird von der Politik ohne jede Bemerkung billigend in Kauf genommen. Auch von den Grünen kam kein Aufschrei.“

Hinterhofcharakter einfach zu beseitigen

Die Vorsitzende der Kaufleutevereinigung spricht sich dafür aus, die Bleichstraße im Großen und Ganzen so zu belassen, wie sie ist. „Mit der derzeitigen Situation sind eigentlich alle zufrieden. Es dürfte nur alles besser gepflegt werden“, sagt Reker. Dann verliere der Bereich auch seinen Hinterhofcharakter, der ihm von Gutachtern im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek) bescheinigt wurde. „Mit einigen gestalterischen Maßnahmen könnte man ohne viel Geld einiges zum Guten bewegen“, gibt sich die Vorsitzende der Initiative Rheda optimistisch.

Der öffentliche Parkplatz an der Bleichstraße sei für Einzelhandel, Gastronomie und den Wochenmarkt von entscheidender Bedeutung. „Das Schlimmste wäre deshalb der Verlust der 55 Stellplätze “, betont Reker mit Blick auf das Bauvorhaben. Eine Tiefgarage könne diesen Verlust in keiner Weise kompensieren, denn: „In eine enge Tiefgarage zu fahren, um beispielsweise den Wochenmarkt zu besuchen oder kurz andere Dinge zu erledigen, ist für viele Bürger keine Alternative.“

„Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand siegt“

Hinzu komme, dass die städtisch subventionierten Kosten für eine unterirdische Parkmöglichkeit nicht den zu erwartenden Nutzen ausgleichen könnten. „Durch das Isek-Programm sollte doch die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden“, unterstreicht Margret Reker. „Die Planungen für die Bleichstraße sind da völlig kontraproduktiv. Außerdem wird in diesem Programm großer Wert auf qualitätsvolle Gestaltung aller Quartiere gefordert. Auch das ist bei dem KHW-Vorhaben nicht zu erkennen.“

Die Nutzung der vorgesehenen Bebauung sei nicht optimal. „Die Zentrale der KHW, die auch der Bauherr ist, soll dort entstehen, zudem zwölf kleine Sozialwohnungen“, sagt Reker. Letztere würden zwar benötigt. Doch müssten sich Rat und Verwaltung die Frage gefallen lassen, ob die zentrale Innenstadtlage an der Bleichstraße dafür optimal ist. „Noch ist ja nichts entschieden“, zeigt sich Margret Reker in der Stellungnahme der Kaufleute versöhnlich. „Wir hoffen, dass der gesunde Menschenverstand siegt und die Entscheider die Einwände ernst nehmen.“