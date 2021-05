Forderung nach Kontrollen und Namen

Nachdem es tagelang so ausgesehen hatte, als könnte mühelos auch hier zeitnah der Präsenzunterricht aufgenommen werden und die Außengastronomie öffnen, zeigte sich am Wochenende, dass der Kreis dafür derzeit wieder zu hohe Infektionszahlen hat. Großen Anteil daran, dass der Positivtrend umgekehrt wurde, hat die Doppelstadt.

Ein Erklärungsversuch

Der Inzidenzwert ist – Stand Montag – laut Robert-Koch-Institut (RKI) kreisweit auf 106,9 geklettert, für Rheda-Wiedenbrück wird er vonseiten der Kreisverwaltung mit 246,7 angegeben. Damit ist die Doppelstadt deutlich abgeschlagen und weiterhin trauriger Spitzenreiter. Auf sie folgt Gütersloh mit 126,9. Viele andere Kommunen im Kreis liegen bereits deutlich unter 100.

Die Erfahrung der vergangenen Monate habe gezeigt, dass Inzidenzwerte binnen eines Tages deutlich im zweistelligen Bereich steigen und sinken können. „Wir nehmen wahr, dass das Infektionsgeschehen sehr viel ansteckender verläuft, Familien insgesamt erkranken, und daher eine Erklärung für die großen Sprünge sein können“, kommentierte Bürgermeister Theo Mettenborg am Montag die Werte auf seinem Facebook-Profil.

Namen nennen, Druck erzeugen

Zuvor hatte sich ein Nutzer dahingehend beschwert, dass Rheda-Wiedenbrück maßgeblichen Anteil daran habe, dass sich der Inzidenzwert im Kreis nun wieder jenseits der 100er-Marke bewege. „Mit Ihrer Anti-Corona-Politik und Ihren Maßnahmen sind Sie nun verantwortlich dafür, dass 365 000 Menschen weiterhin mit den Einschränkungen der Bundesnotbremse leben müssen.“ Er und andere schlagen vor, konkrete Cluster und Betriebe mit einem hohen Ausbruchsgeschehen namentlich zu nennen, um öffentlichen Druck zu erzeugen.

Kontrollen verstärken

FDP-Fraktionschef Patrick Büker drängt auf eine Verstärkung der Kontrollen. „Ein Besuch des Konrad-Adenauer-Platzes verfestigt leider den Eindruck, dass das Ordnungsamt keine ausreichenden Rundgänge unternimmt und damit Verstöße akzeptiert. Auch vom Skatepark liegen uns Bilder von größeren Gruppen ohne Masken und Einhaltung der Mindestabstände vor.“ Häufiger überprüfen mit mehr Personal – das ist die Quintessenz eines Schreibens, dass der Liberale der Verwaltungsspitze, Medien und anderen Fraktionen hat zukommen lassen.

„Wenig glaubwürdig“

Der FDP zur Seite springen die Bündnisgrünen. „Wir haben absolut die gleiche Erwartungshaltung an die Stadtverwaltung wie die Liberalen“, sagte am Montag Fraktionsvorsitzender Volker Brüggenjürgen. Mit Blick auf die hohen Infektionszahlen stehe es für die Umweltschutzpartei außer Frage, dass die Verwaltung handeln muss. „Es wird höchste Zeit.“

Kritik übte Volker Brüggenjürgen an der Kommunikationspolitik der von Bürgermeister Theo Mettenborg geführten Stadtverwaltung. „Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum sich die Stadtverwaltung nicht klarer ausdrückt. Die Dinge müssen beim Namen genannt werden“, sagt Brüggenjürgen. Aktuell wirkten die Aussagen der Verwaltung zu den hohen Inzidenzwerten wenig glaubwürdig. Was die Corona-Krisenkommunikation betreffe, habe die Stadt eindeutig Nachholbedarf. „Im Moment sieht es eher so aus, als wolle sie etwas verschleiern.