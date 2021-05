Für die Verwaltungsspitze gibt es aufgrund des Infektionsgeschehens bei dem fleischverarbeitenden Mittelständler keinen Anlass, einen Sonderweg zu gehen und Lockerungen um einige Tage aufzuschieben. „Die Werte für Öffnungen und Schließungen werden kreisweit gehandhabt. Das ist Gesetzeslage“, heißt es aus dem Rathaus. Ein Abweichen davon sei weder bei Über- noch bei Unterschreiten der Inzidenzen vorgesehen. „Selbstverständlich setzt jeder Lockerungsschritt weiterhin ein verantwortungsvolles Handeln jedes Einzelnen und eine sorgfältige Beachtung der weiter geltenden Regeln voraus.“

Relevanz nicht gegeben

Die Versorgung der Beschäftigten, die mit Corona infiziert sind, und ihrer Angehörigen – von 150 ist die Rede – liegt der Verwaltung zufolge „zunächst bei den Betroffenen und sicherlich bei den Unternehmen“. Gleichwohl unterstütze die Abteilung Soziales auch weiterhin Menschen in Quarantäne, die niemanden haben, der für sie einkaufen kann.

Sehr häufig ist inzwischen die Frage gestellt worden, warum der Name des betroffenen Unternehmens nicht genannt wird, es keine Bestätigung dafür gibt, was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Weil die öffentliche Relevanz nicht gegeben ist, heißt es vonseiten des Kreises Gütersloh. Im Gegensatz zu dem Infektionsgeschehen bei Tönnies sei die unlängst aufgetretene Häufung von Corona-Fällen bei dem Rheda-Wiedenbrücker Mittelständler zwar auffällig, aber stehe in keinem Vergleich.

Transparenz ist Ermessenssache

Im Übrigen liegt es auch im Ermessen des Betriebs selbst, inwieweit er Transparenz zeigt. Während Tönnies im vergangenen Jahr die Öffentlichkeit suchte, ist von dem aktuell betroffenen Unternehmen keine Stellungnahme zu erhalten. Worauf die Geschäftsführung das Infektionsgeschehen zurückführt, ob es im privaten Umfeld oder im Betrieb zu suchen ist, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind, um Risiken zu minimieren, welchen Einfluss der Coronaausbruch 2020 im Schlachthof Rheda auf Arbeitsprozesse und Strukturen hatte beziehungsweise welche Lehren daraus gezogen wurden – all diese Fragen sind von der Unternehmensgruppe nicht beantwortet worden. Auch nicht, wie es den betroffenen Mitarbeitern sowie ihren Angehörigen geht und wer die Versorgung der Betroffenen mit dem Lebensnotwendigen sicherstellt.