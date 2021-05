Ein Jubilar im Krisenmodus

Den Geburtstag will Clemens Tönnies dieses Mal im kleinen Kreis mit seiner Familie feiern. Kein großes Tamtam, kein Promi-Auflauf, kein rauschendes Fest. Vor fünf Jahren zum 60. sah das noch ganz anders aus: Damals waren 1000 Gäste der Einladung des Mannes mit besten Kontakten in die Spitzen von Politik, Sport und Gesellschaft gefolgt. Damals kokettierte der Machtmensch damit, »mit 63 oder 65« Schluss zu machen mit dem Job an der Spitze des Konzerns mit sieben Milliarden Euro Jahresumsatz und 16.500 Mitarbeitern. Doch davon ist derzeit keine Rede. Corona-Ausbruch macht Clemens Tönnies zum Buhmann der Nation Das ist wenig verwunderlich. Die Corona-Krise hat alle Pläne durchkreuzt. Der massenhafte Ausbruch im Juni 2020 mit mehr als 1400 infizierten Beschäftigten am Stammsitz in Rheda hat den Konzern hart getroffen. Noch härter aber den Chef.