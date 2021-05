Feuer auf Bahnhofstoilette in Rheda

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zu einem Brand im Bahnhofsgebäude in Rheda sind Feuerwehr und Polizei am Mittwoch um 23.24 Uhr gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren in dem öffentlich zugänglichen Toilettenraum die Tücher eines Papierspenders angezündet worden.