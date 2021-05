Gefahrenpunkt am Bahntrassenweg

Wie seine Ehefrau auf Anfrage mitteilte, müsse ihr Mann nach Diagnose und orthopädischer Behandlung noch ein paar Tage zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Der Unfall, so sagte die Frau, sei im Übrigen nicht für Schuldzuweisungen in die eine oder andere Richtung geeignet.

Lebhafte Diskussion bei Facebook

Unterdessen hat sich im Internet eine lebhafte Diskussion über den Unfall entwickelt. Dabei wird etwa auf Facebook mehrheitlich auf das Fehlverhalten von Zweiradfahrern hingewiesen. „Auch ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad, und ich sehe immer wie einige auf der falschen Seite fahren oder nachts ohne Licht fahren oder aber einfach drüberfahren ohne vorher zu schauen“, schreibt Stefan Mersch. Und weiter: „Dass dann Unfälle passieren, ist kein Wunder.“ In dieselbe Kerbe schlägt Melanie Wurg. Sie schreibt: „An der Stelle fahren die Radfahrer ohne zu gucken einfach rüber, obwohl sie keine Vorfahrt haben. Ein Wunder, dass dort noch nicht mehr passiert ist.“

Daniel Hiltscher weiß offensichtlich schon jetzt, wie sich die Dinge weiter entwickeln werden. Er orakelt: „Gleich kommt der ADFC oder die Lokale Agenda und fordert dort eine Ampel mit dauerhaft ‚Rot’ für Autofahrer, damit die Fahrradfahrer ungehindert durchfahren können. Wurde an einer der beiden Ampeln am Ratsgymnasium gefordert.“

„Zwei ausgesprochene Hotspots“

Für die Lokale Agenda entwickeln sich die Übergänge Gütersloher Straße und Neuenkirchener Straße am Bahntrassenradweg zumindest zu einem ernsten Anliegen. „Das sind in unserer aktuellen Umfrage zwei ausgesprochene Hotspots“, berichtet Sprecher Wolfgang Tietz. Beklagt würden insbesondere die hohe Geschwindigkeit der Autofahrer, die Enge der Mittelinseln und die schlechte Sichtbarkeit für Fußgänger und Fahrradfahrer. Politische Forderungen hat die Lokale Agenda daraus indessen noch nicht abgeleitet. Das Ergebnis ihrer Befragung und die daraus resultierende Analyse will sie Vertretern der Politik und interessierten Bürgern am Donnerstag, 17. Juni, auf einer öffentlichen Veranstaltung präsentieren. Einen Tag später soll die offizielle Übergabe an den Bürgermeister erfolgen.

Zu einem kommunalpolitisch diskutierten Thema dürfte der Bahn–trassenradweg aber schon vorher werden. Grund dafür ist ein Antrag der Offenen Liste an Bürgermeister Theo Mettenborg. In dem von der Fraktionsvorsitzenden Sonja von Zons und dem sachkundigen Bürger Gerald Krohn unterzeichneten Brief werden ein Zebrastreifen und die Einrichtung einer Tempo-30-Zone gefordert. Auch könne die Installation einer Fußgängerampel erörtert werden.

Politik berät am Dienstag

Als Punkt acht ist der Antrag auf der Tagesordnung der Sitzung des städtischen Ausschusses für Umweltschutz, Klimaschutz und Mobilität platziert. Dieser tritt am kommenden Dienstag, 1. Juni, um 17.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Stadthalle zusammen. Ein konkreter Beschluss zur Umsetzung dürfte dabei nach Lage der Dinge nicht zu erwarten sein. Ein Vorschlag der Verwaltung zur weiteren Vorgehensweise sieht vielmehr vor, die Anträge im Rahmen einer gesamtstädtischen Betrachtung zur Erstellung von Querungshilfen mit zu berücksichtigen und im Sinne einer fußgänger- und fahrradfreundlichen Mobilität der Zukunft zu bearbeiten.