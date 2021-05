Rheda-Wiedenbrück (sud) - Die Schwimmbad-Fans können aufatmen: Nach einigem Hin und Her öffnen die städtischen Badeanstalten nun doch zeitnah ihre Pforten. Rheda macht am Samstag, 29. Mai, den Anfang, Wiedenbrück folgt am Dienstag. Es gibt aber Einschränkungen.