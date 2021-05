Rheda-Wiedenbrück (ei) - Drei Verletzte hat am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr ein schwerer Unfall auf der Stromberger Straße in Höhe der Ortsgrenze zwischen Wiedenbrück und St. Vit gefordert. Eine Frau aus Rietberg hatte die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren und war in den Gegenverkehr geraten.