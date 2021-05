Freibadsaison startet mit Verspätung

Als Familie Westergerling aus der Doppelstadt liest, dass am Samstag das Freibad Rheda öffnet, sind sie gleich zur Stelle. Katrin Westergerling kommt mit ihren beiden aufgeregten Kindern Max und Anna und erwirbt die erste Familien-Dauerkarte. Den notwendigen Coronatest holen sie sich an der Teststation auf dem Werlplatz. Alle Westergerlings, inklusive Papa Timo, sind begeisterte Schwimmer und können es kaum erwarten, sich wieder in die kühlen Fluten zu stürzen. Dass sie vorerst nur Bahnen ziehen dürfen, stört selbst die Kids nicht. „Ich freue mich aufs Tauchen und Schwimmen“, erklärt der zehnjährige Max.

Teststation gleich nebenan

Schwimmmeister Alexander Görzen hatte eigentlich mit einem größeren Ansturm gerechnet. Der fällt am Samstagvormittag jedoch recht verhalten aus. Was indessen auch daran liegen mag, dass die Lufttemperatur bei frischen elf Grad liegt. Dafür hat das Wasser angenehme 22,7 Grad. Nichtsdestotrotz zeigt sich Görzen im Gespräch mit dieser Zeitung mit dem Starttag insgesamt zufrieden. „So können wir uns vom Team erst einmal ein wenig einfinden“, sagt er. Der Vorsitzende des Fördervereins, Frank Winkler, vermutet hinter der Zurückhaltung der Badegäste die kurze Vorlaufzeit. Immerhin war die Sportstätte recht spontan geöffnet worden, und es muss ein negativer Test vorgezeigt werden. „Wir haben selbst auch erst am Freitagnachmittag erfahren, dass wir am nächsten Tag öffnen dürfen“, berichtet Winkler.

Dass es die Teststation auf dem Werlplatz gibt, findet er gut. „Wir sind jetzt erst einmal total glücklich, dass die Badegäste wieder ihre Bahnen ziehen können. Wie sich der Rest einpendelt, das werden wir dann sehen“, meint er gelassen mit Blick auf die noch gesperrte Liegewiese und den Spielplatz, der um eine weitere Attraktion – ein in den Boden eingelassenes Trampolin – bereichert wurde. Die neue Kioskbetreiberin Michelle Gerdheinrich steht in den Startlöchern und wartet nur darauf, die Gäste mit Leckereien, die zu einem richtigen Badetag dazugehören, zu verwöhnen. Anders als im vergangenen Jahr muss man sich nicht anmelden, sondern es gibt feste Zeitfenster. Samstags, sonntags und feiertags ist das Bad von 10 bis 19 Uhr geöffnet sowie von Dienstag bis Freitag von 6 bis 11 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. Montags ist Ruhetag. Das Wiedenbrücker Freibad ist ab Dienstag, 1. Juni, zu den selben Öffnungszeiten für Freunde des kühlen Nasses da. Auf dem Jahnplatz soll dann ebenfalls eine mobile Teststation installiert werden.

„Es ist schön, entspannt und fühlt sich gut an“

Mit einigen Wochen Verspätung darf am Samstag auch die Spielerei im Flora-Westfalica-Park endlich ihre Tore öffnen. Die jüngsten Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen machen es möglich. Kioskbetreiber Hikar Aydin und sein Team gehen gut vorbereitet in das Premierenwochenende. „Das Lager ist gefüllt mit Pommes, Würstchen, Getränken, Eis und anderen Leckereien. Jetzt kann es endlich losgehen“, freut er sich. Er habe immer einige Mitarbeiter auf Abruf, weil man nie genau wisse, wie so ein Start angenommen wird, verrät er gegenüber dieser Zeitung. Punkt 11 Uhr öffnen sich am Samstag die Tore, doch die Besucher kommen zunächst nur vereinzelt.

Auch für die Spielerei muss ein negativer Coronatest vorgelegt werden. Dafür hat die Flora Westfalica jedoch vorgesorgt und nur wenige Meter vom Eingang entfernt eine mobile Teststation eingerichtet. „Es muss also niemand wieder gehen, nur weil ihm der Test fehlt“, sagt Aydin. Zu seinen ersten Besuchern gehören Michaela Fäseke und Bernd Wagner mit seiner Mutter Marianne Görsmeier. „Wir freuen uns, dass diese tolle Außengastronomie nun wieder geöffnet hat“, betont Wagner. Zum einchecken haben sie die Luca-App genutzt. Schon wenige Minuten später können sie das erste Kaltgetränk genießen.