Um weitere Verletzungen zu vermeiden, wurde das Dach nach Anweisung von Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Frankrone von dem BMW abgetrennt und die Frau schonend aus dem Fahrzeug gehoben.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Wie der Einsatzleiter der Polizei an der Unfallstelle mitteilte, war ein 46-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Wadersloh um 14.50 Uhr auf der Rentruper Straße unterwegs und fuhr dann über die linke Tangente der Y-Kreuzung, um seine Fahrt auf der Stromberger Straße in Richtung Dorfkern fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines weißen BMW X1 mit Heidelberger Kennzeichen, dessen Fahrerin aus dem hessischen Kreis Waldeck auf der Stromberger Straße aus St. Vit kommend in Richtung Stromberg unterwegs war. Die Frau versuchte noch, dem einbiegenden Golf auszuweichen, dennoch prallte der Volkswagen mit der rechten Front im Bereich der hinteren Tür in den SUV.

Nach Eingang des Notrufs wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr sowie die Löschzüge St. Vit und Wiedenbrück alarmiert, ferner das Notarzteinsatzfahrzeug sowie Rettungswagen aus der Doppelstadt und aus Oelde. Gegenüber der Notärztin berichtete die BMW-Fahrerin von massiven Rückenschmerzen. Um keine zusätzlichen Verletzungen zu riskieren, bereiteten die 25 Feuerwehrleute nach Angaben des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Matthias Goerke die technische Rettung der Patientin vor. Gleichzeitig wurde für einen möglichst schonenden Transport in eine Spezialklinik der Rettungshubschrauber Christoph 13 angefordert.

Klinik sagt Aufnahme ab

Nachdem eine Bielefelder Klinik die Aufnahme zunächst zugesagt hatte, folgte nach dem Umlagern der Patientin in den Hubschrauber die Absage. Eine Klinik in Münster sagte schließlich die Aufnahme zu, anschließend startete der Helikopter etwa eine Stunde nach dem Crash in Richtung Zielklinik.

Die Stromberger Straße wurde von der Polizei für gut zwei Stunden komplett gesperrt. Der Bereich war nur teilweise befahrbar. Autofahrer mussten Umwege in Kauf nehmen